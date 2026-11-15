歐洲鬆口氣？北約願增軍費 美或僅砍5000駐兵

一名知情人士說，歐洲盟國目前認為，美國最後刪減的駐歐美軍人數約5000人。圖為2022年美軍與歐洲盟軍在德國的聯合軍演。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 北約盟國增軍費後，美國原擬大砍駐歐部隊的計畫縮小為約5000人；同時伊朗襲擊巴林美軍基地、葉門青年運動控制曼德海峽，使中東與全球航運風險升高。

鑑於北大西洋公約組織 （NATO）盟國調升國防預算，加上美軍對中東投射武力高度依賴歐洲基地，美方擬縮減駐歐美軍裁撤幅度至約5000人；與此同時，伊朗 無人機襲擊巴林美軍基地，葉門政府軍自戰略要地曼德海峽周邊撤離，致葉門「青年運動」全面掌控曼德海峽，中東局勢持續緊繃。

根據彭博報導，知情人士指出，歐洲領袖原擔憂華府將大砍2.5萬名駐歐部隊，但受惠於北約 成員國如美方所願調升國防支出，且五角大廈高層體認到伊朗戰事仍須仰賴歐洲駐軍與盟國領空支援，目前約8萬人的駐歐美軍，最終預計僅刪減約5000人。

報導指出，此波裁軍主要集中於駐德美軍，而與俄羅斯接壤的北約東翼國家駐軍則不減反增，且當地盟國願分擔興建永久基地的基建軍費。儘管裁軍規模最終拍板權仍在美國總統川普手上，但美國國會去年已立法限制不得將駐歐兵力降至7.6萬人以下，加上民主黨在11月3日期中選舉大勝後重掌國會預算大權，川普大幅撤軍的權限將受實質牽制。

五角大廈官員聲明表示，駐軍評估仍在進行。負責政策事務的戰爭部次長柯伯吉將向戰爭部長赫格塞斯提交擬議調整報告，北約歐洲盟軍最高統帥格林克維奇已於9月提供潛在情境供參考，預計赫格塞斯將於12月1日向川普呈報最終建議；美國駐北約大使惠塔克本月初亦曾表態預期不會有大規模裁軍。

中東戰火方面，路透報導，自美以兩國2月28日突襲伊朗開戰以來，波斯灣多國首當其衝。伊朗伊斯蘭革命衛隊15日宣稱，為報復美方敵對行動，出動6架無人機襲擊美國海軍第五艦隊駐地巴林境內的美軍基地防空雷達；伊朗外交部亦稱此舉是回應美國侵略。巴林當局同日兩度發布9月以來首見的威脅警報並呼籲民眾避難，巴林軍方則表示已成功攔截無人機。

此外，葉門政府軍15日宣布自戰略要地曼德海峽周邊撤離，使伊朗支持的武裝組織「青年運動」全面掌控該航道。路透報導，曼德海峽為亞洲經埃及蘇伊士運河通往歐洲的關鍵海運路徑，在伊朗持續干擾荷莫茲海峽之際，青年運動奪下控制權將對全球航運造成雙重擠壓，並進一步孤立波斯灣產油國。

路透14日曾報導，美國總統川普近日表示，只要伊朗或青年運動未發動新挑釁，美方可能暫緩攻擊伊朗，但仍會維持海上封鎖。