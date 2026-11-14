金正恩淡化父祖印記、強化個人權威 把北韓國旗改了

北韓新驅逐艦「姜健號」9月成軍典禮上升的是新版國旗。（路透資料照片）

北韓 近日修憲，將國旗長寬比由1：2改為1：1.65，為1948年建政以來首次調整。韓聯社與華爾街日報報導，新版國旗設計元素未變，但旗面縮短、紅星移近中央。

韓聯社引述北韓外宣媒體「我的國家」報導，新版憲法第166條規定，國旗中間為紅色寬帶，上下各有白色細條與藍邊，紅帶靠旗桿一側為嵌有紅色五角星的白色圓地。紅色象徵抗日革命烈士為祖國自由、獨立與人民主權所流的鮮血，白色象徵人民對黨和領袖的忠誠，藍邊象徵人民的革命精神與共和國自主權。

華爾街日報報導，北韓領導人金正恩 繼修改國歌後，又修改從祖父金日成掌權時沿用至今的蘇聯設計版國旗，這是金正恩強化統治權威性的最新動作。

新版國旗已在9月亞運開幕式及北韓一艘驅逐艦服役典禮亮相，官媒網站似乎也已換用。

首爾高麗大學俄裔學者特蒂斯基表示，金正恩執政初期倚重祖父威望，近年逐步建立個人印記，如出現肖像壁畫、刪減憲法中金日成與金正日的內容，並於2023年底放棄對南韓 的統一政策、隔年刪除國歌中指涉整個半島的歌詞。特蒂斯基形容，修改國旗是「又一次象徵性地與過去切割」。