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高市早苗將訪中出席APEC 傳川普獅子大開口 要日本付3兆日圓駐軍費

編譯周辰陽／即時報導
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日本首相高市早苗9日在東京赤坂迎賓館出席文件交換儀式。（路透）
日本首相高市早苗9日在東京赤坂迎賓館出席文件交換儀式。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

高市早苗將赴菲律賓與中國出席多場區域峰會，同時日美正就駐日美軍費分攤激烈協商，川普政府要求金額大增至3兆日圓以上。

日本政府13日宣布，首相高市早苗將於16日至19日訪問菲律賓及中國，分別出席東南亞國家協會（ASEAN）相關領袖會議及亞太經合會（APEC）領袖峰會。

共同社指出，高市在菲律賓期間，除出席日本與東協領袖會議，也預定參加「東亞峰會」（EAS）。日本政府正協調舉行由日本、美國、澳洲及印度組成的「四方安全對話」（Quad）領袖會議。訪問中國期間，高市則預計出席APEC領袖峰會，討論強化能源韌性等區域經濟議題，並藉由這次出訪闡述日本立場，推動實現「自由開放的印太地區」。

不過，多名知情人士12日透露，美國川普政府要求日本將2027年度起5年的駐日美軍經費分攤，也就是俗稱的「體貼預算」，提高至現行水準的約3倍，總額超過3兆日圓。

根據報導，日方不打算全盤接受美方要求，但已開始考慮將分攤總額大幅提高至約1兆5000億日圓。一名日美外交消息人士表示：「5年負擔3兆日圓難以接受，但有可能達到約1兆5000億日圓。」

歷來最高的分攤總額為1996至2000年度的1兆3521億日圓。川普第一任總統任期內，也曾要求日本大幅增加駐日美軍經費分攤。現行2022至2026年度的分攤方案是在拜登政府時期達成協議，總額為1兆551億日圓，平均每年約2110億日圓。未來每年分攤金額可能超過3000億日圓，預計將納入強化美軍基地防護的經費，以便基地遭到攻擊時，將損害降至最低。

日美兩國政府今年夏天在東京全面展開談判，10月上旬在美國、下旬在日本舉行工作層級協商。雙方力求年底前達成協議，最快可能下周展開最後階段協商。

精華 FAQ

  • 她將在菲律賓出席日本與東協領袖會議與東亞峰會，並在中國參加APEC領袖峰會，期間也可能參與Quad領袖會議，藉此推動日本外交與區域合作。

  • 日本預計藉由峰會行程闡述自身立場，重點包括強化能源韌性、推進區域經濟合作，以及實現「自由開放的印太地區」，以維持對外政策的連貫性。

  • 知情人士指出，美方要求日本自2027年度起5年的分攤額提高到現行約3倍，總額超過3兆日圓；日方雖不打算全盤接受，但已考慮拉高到約1兆5000億日圓。

高市早苗 APEC 川普

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