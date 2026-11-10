加拿大總理：APEC晤習近平 將當面提出中國干預內政問題

加拿大總理卡尼10日稱，他將在亞太經合組織（APEC）領導人會議中，與中國國家主席習近平會晤時，提出中國干涉加拿大內政問題。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 加拿大總理卡尼表示，將在APEC與習近平會面時當面提出中國干預加拿大內政的疑慮，並同步討論擴大雙邊貿易與修復關係。

加拿大 總理卡尼10日稱，他將在亞太經合組織（APEC ）領導人會議中，與中國國家主席習近平 會晤時，提出中國干涉加拿大內政問題。

法新社報導，加拿大去年針對干預選舉指控展開的一項公開調查指出，中國是「對加拿大民主機構實施外國干預最活躍的國家」，卡尼證實，他將在11月18、19日舉行的亞太經合組織（APEC）領導人會議期間與習近平會晤，雙方將討論多項議題，包括擴大雙邊貿易的努力。

卡尼說，「這類會晤的好處是，可以直接、坦誠地提出問題。我也會強調，加拿大高度重視中國及其他國家不干涉加方事務。」

中國一貫否認有關干涉他國內政的指控。不過加拿大外國干預問題公開調查的最終報告認定，中國「將加拿大視為重點目標」，並曾干預加拿大2019、2021年的聯邦選舉。

另外，加拿大聯邦警方也曾調查有關中國在加拿大境內經營非法警察站的通報，這些警察站被指負責騷擾或恐嚇旅居加拿大的中國人。

卡尼今年1月曾訪問中國，推動修復前總理杜魯道執政期間惡化的雙邊關係。卡尼先前也表示，加拿大亟須推動對外貿易多元化以減少對美國的依賴，並將中國和印度列為重點拓展的市場。

另據中國商務部官網，商務部部長王文濤與加拿大國際貿易部長西杜（Maninder Sidhu）3日在北京共同主持召開第29屆中加經貿聯委會，就中加經貿關係、傳統和新興領域合作以及彼此經貿關切等進行「坦誠、深入交流」，這是中加經貿聯委會首次部長級會議；加拿大政府4日在會後發布的新聞稿中宣布，中加同意延長相互豁免關稅措施至2028年底。