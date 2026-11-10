我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張凌赫W盛典上主桌還穿高訂 「真升咖了」引爆熱搜

火雞吃到剩「骨架」拿去退貨 好市多居然允許退錢

阿布達比會談登場 美拚終結俄烏戰爭 歐洲憂美向俄讓步太多

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國推動俄烏和平談判，擬向烏克蘭提供安全保證，但最終協議可能涉及割讓領土。圖為烏...
美國推動俄烏和平談判，擬向烏克蘭提供安全保證，但最終協議可能涉及割讓領土。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左）與美國總統川普9月22日在紐約聯大期間會晤。(歐新社)

美國推動俄羅斯烏克蘭周二在阿布達比舉行三方會談，尋求讓戰爭「徹底結束」。美方提議重建俄羅斯與歐洲的長期安全架構，但歐洲擔心，川普政府急於達成協議，可能向俄羅斯大幅讓步。

衛報報導，這將是俄烏自2月以來首度實質談判。美國官員表示，可能重啟北約—俄羅斯理事會，並解除對俄制裁，以促成協議。川普曾表示，最終協議可能要求烏克蘭放棄部分領土。

美方聲稱，已與俄羅斯討論向烏克蘭提供類似《北大西洋公約》第五條的安全保證。不過，批評者質疑，哪些情況會啟動安全保障。第五條雖要求成員國提供協助，卻不強制出兵；網路攻擊與其他形式的混合戰，也讓何時需要軍事回應的界線更模糊。

美國官員表示，要結束戰爭，需歐洲參與談判。德、法、英、義與歐盟代表將赴阿布達比，與美方磋商。但歐洲官員憂心，俄方可能堅持要求北約縮減東歐軍事部署，削弱盟國安全。

俄羅斯2021年曾要求北約停止東擴、不接納烏克蘭等新成員，將軍事部署退回1997年北約東擴前的範圍，並限制飛彈部署地點。北約未接受這些要求，俄羅斯隨後於2022年2月全面入侵烏克蘭。

烏克蘭 俄羅斯 北約

上一則

俄版星鏈「曙光」趕建 強化無人機打擊力 恐更深入烏境

延伸閱讀

搶在美中俄峰會前 美官員：美俄烏會談10日登場 聚焦4議題

搶在美中俄峰會前 美官員：美俄烏會談10日登場 聚焦4議題
美俄烏明重啟和談 川普暗示烏須割地：版圖會不一樣

美俄烏明重啟和談 川普暗示烏須割地：版圖會不一樣
選舉慘敗後川普兩線推和談 稱俄烏將有「大協議」、伊朗核談判露曙光

選舉慘敗後川普兩線推和談 稱俄烏將有「大協議」、伊朗核談判露曙光
美俄烏下周重啟終戰談判 川普期中選舉慘輸 普亭盤算生變？

美俄烏下周重啟終戰談判 川普期中選舉慘輸 普亭盤算生變？

熱門新聞

曾任以色列參謀總長的反對派領袖艾森科特，7日被以色列總統赫佐格宣布授權組閣，籌組新政府。史上在任最久的總理內唐亞胡即將下台。圖為艾森科特在特拉維夫上月28日贏得議會選舉後向支持者表示謝意。(路透)

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

2026-11-08 05:02
「駐立陶宛台灣代表處」2021年11月18日在立國首都維爾紐斯正式設立。美聯社

駐立陶宛台灣代表處被要求更名

2026-11-09 14:42
卡蜜拉率先拿到雨傘，查理三世淋成落湯雞。（美聯社）

卡蜜拉有傘先走一步 英王查理狼狽淋雨：褲子快長出西洋菜了

2026-11-02 20:11
日本首相高市早苗。（歐新社）

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

2026-11-09 06:20
廉王子與兒子喬治11月3日觀看足球賽事。（美聯社）

威廉帶喬治王子赴西班牙看足球賽 王室一家有看球「小迷信」

2026-11-03 21:21
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂(Alice Huang)與黃仁勳搭肩說話。(記者曾原信／攝影)

與黃仁勳關係密切中國女主管涉間諜疑雲 新加坡否認調查

2026-11-02 10:11

超人氣

更多 >
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇