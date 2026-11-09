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高市早苗稱「想見金正恩」金與正潑冷水

高市早苗稱「想見金正恩」金與正潑冷水：沒有什麼可談的

中通社／香港9日電
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日本首相高市早苗11月9日在東京赤坂迎賓館。（路透）
日本首相高市早苗11月9日在東京赤坂迎賓館。（路透）

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文章摘要整理：

高市早苗公開表示想與金正恩會面，卻遭金與正強硬回絕；分析指出，高市盼藉對朝突破累積外交政績，但當前日朝關係與區域局勢都不利於會談成形。

11月8日，日本首相高市早苗在東京出席活動時表示，想與北韓最高領導人金正恩會面。高市早苗表示：「我真摯地想與金正恩委員長會面，已得到了美國總統川普的支持。」

今年3月，在華盛頓舉行的美日首腦會談中，高市早苗對實現朝日首腦會談表示了強烈意願。

對此，北韓勞動黨中央委員會部長金與正發表談話說，這並不是日本所願意、做決心就能實現的問題。如果日本首相想要解決朝方不承認的其單方面議題，北韓國家領導層就無意見面，也不會與其面對面坐在一起。

金與正還稱，兩國首腦要見面，日本首先就要下定決心與不合時宜的慣常行為和習性一刀兩斷。但是現在的日本正朝著與之相反的方向越走越遠。北韓與日方沒有什麼可談的事情。

金與正稱，其個人立場是不希望看到日本首相訪問平壤。

對於高市提出想見金正恩的原因，青年日本問題學者、察哈爾學會研究員陳洋對香港中通社表示，對高市而言，北韓問題具有特殊的政治價值。一方面，她長期持強硬保守立場，在對北韓問題上強調國家主權和被綁架者權益。如果能夠通過首腦會談推動哪怕部分被綁架者回國，就可能成為她的重要政績，提升其國內支持率。

另一方面，高市執政已經滿一年，迫切需要拿出具有辨識度的外交成果。相比於中日關係、日俄關係等複雜議題，對北韓問題取得突破，更容易被包裝成首相個人的外交成就。因此，高市實際上希望將一個長期懸而未決的外交難題，轉化為自己的政治突破口。

至於美國因素，陳洋指出，川普雖釋放願意和金正恩會晤的信號，但推進節奏緩慢、不確定性很高，短期內很難敲定首腦見面。在此背景下，美國默許甚至樂見日本充當「二線探路者」，替美方傳遞信息、摸清朝方底牌，分擔溝通成本。但這不等於白宮直接下令高市去談。高市政權本身有獨立訴求：日本不想在半島議題上完全被動等待美國安排，希望拿到獨立外交籌碼，在日美同盟內部爭取更大話語權，避免所有對朝議題都由華盛頓說了算。

另外，陳洋進一步解釋說，現在也不是一個好時機。當前日本對中俄持續強硬，而北韓和中俄保持戰略協調，平壤沒有理由在這個節點單方面給高市「外交紅利」。對北韓來說，對日對話是「選項」，而非「剛需」，主動權掌握在朝方手裡。

精華 FAQ

  • 文中指出，她希望把北韓問題轉化為外交成果，若能推動被綁架者議題或促成首腦會談，將有助於累積政績並提升國內支持率。

  • 金與正表示，日本不是想談就能見面，若仍堅持朝方不承認的單方面議題，北韓無意會面，並稱兩國目前沒有什麼可談的事情。

  • 分析認為，高市一方面想取得可辨識的外交突破，另一方面也希望在美日同盟中爭取更大自主空間；但因日本對中俄強硬、朝方又與中俄協調，時機並不成熟。

金正恩 金與正 高市早苗

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