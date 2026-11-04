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貫徹「安俄經中」戰略？金正恩訪丹東10天後 北韓高官率團訪北京

記者賴錦宏／即時報導
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北韓勞動黨中央政治局委員、中央書記金成男（前排左二）3日率團抵達北京。 (中駐北...
北韓勞動黨中央政治局委員、中央書記金成男（前排左二）3日率團抵達北京。 (中駐北韓使館公眾號)

AI摘要

文章摘要整理：

金成男率北韓代表團訪北京之際，中朝高層往來明顯升溫；分析認為，平壤正加速鞏固「安俄經中」戰略，為未來對美博弈累積籌碼。

北韓最高領導人金正恩上月突訪中國丹東後，朝鮮勞動黨中央政治局委員、中央書記金成男率團訪問北京。中朝近期高層往來日益頻繁，進一步加強雙邊關係，平壤貫徹「安俄經中」戰略明顯。

北韓官媒朝中社4日報導，應中共中央邀請，金成男率領的朝鮮勞動黨代表團3日抵達北京；韓聯社報導，中共中央對外聯絡部副部長孫海燕、北韓駐華大使李龍男等官員到機場迎接。

朝中社未公布代表團的具體訪問行程。中國外交部發言人毛寧3日在例行記者會上被問及金成男訪北京一事時僅表示「我還不了解有關情況」，但北京駐朝鮮使館官網4日轉載了朝中社有關金成男訪陸的報導。

金成男被視為北韓的中國問題專家，2024年3月曾訪北京，與中國外交部長王毅會晤；去年9月，他也陪同金正恩出席中國舉辦的抗戰勝利80周年閱兵式。

此次訪問距離金正恩10月24日突然前往中國丹東僅隔約10天。中朝近期也密集展開其他交流活動。朝中社報導，由中共中央黨校副校長謝春濤率領的代表團2日起訪問平壤，朝鮮勞動黨中央書記朱昌日隔天會見代表團。

此外，由朝中社副社長朴光哲率領的代表團3日啟程訪陸，將出席11月5至9日在北京舉行的第7屆世界媒體峰會。

中朝關係近期升溫。除了金正恩去年9月訪陸，中國國家主席習近平今年6月也回訪北韓。金正恩上個月再度訪中國，與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在丹東會面，雙方表達擴大經貿合作的意願。

這次金正恩未訪問北京或與習近平會晤，韓聯社分析，金正恩此行意在鞏固雙方傳統友誼、擴大經濟合作，凸顯北韓正加速形成「安全靠俄羅斯、經濟靠中國」的戰略布局，為未來對美博弈、外交談判累積籌碼。

精華 FAQ

  • 金成男率團訪北京，距金正恩10月24日突訪丹東約10天，顯示北韓高層對中交流延續升溫，也反映雙邊關係正在快速加強。

  • 除了金成男訪京，中共中央黨校副校長謝春濤率團訪平壤、朴光哲率團赴北京出席世界媒體峰會，習近平今年6月也曾回訪北韓。

  • 韓聯社分析，金正恩此行主要在鞏固傳統友誼、擴大經濟合作，並凸顯北韓加速形成「安全靠俄羅斯、經濟靠中國」的戰略布局。

北韓 金正恩 平壤

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