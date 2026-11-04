美國期中選舉開票 北韓又射彈 金正恩胞妹：和平選項包括對話

圖為4日首爾火車站的電視正播放北韓發射飛彈相關新聞。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 北韓在美國期中選舉當日發射飛彈，金與正同時釋出可對話但不受限於對話的訊號，並強烈反駁美方將幣安駭案歸咎北韓。

南韓 合同參謀本部（合參）4日表示，北韓 （簡稱朝）同日上午向日本海發射幾枚飛彈。由於時差因素，當天正是美國期中選舉。北韓官媒朝中社4日刊登北韓領袖金正恩 胞妹、北韓共產黨「朝鮮勞動黨」總務部長金與正的談話。她提到，維護和平的選項，當然包括對話。

金與正說，維護和平的選項，當然包括對話。但對北韓而言，這未必能與國家利益相提並論。韓聯社報導說，金與正此話被解讀為，北韓為日後和美國對話留下餘地，但不會只執著於對話這條路。

金與正還說，北韓並未將全球最大加密貨幣交易所「幣安」日前遭網攻的事件，視為偶發或單一事件，而是視為美國長久以來推動敵視北韓政策的延續。朝方已多次表明，美方放棄對朝敵視政策，才是解決所有問題的大前提及「金鑰」。因此在幣安事件上，美方這次明顯倒行逆施。

金與正強調，朝方認為，沒必要和不可信且持敵對態度的人坐下來對話，應以新手段反制美方新的敵對政策。

對於幣安損失破紀錄的約63億美元加密資產竊案，美國聯調局（FBI）10月31日認定幕後黑手是北韓駭客。對此，朝方予以駁斥，並視美方指控為政治挑釁，可能不利朝美關係發展。

合參還表示，發現幾枚飛彈從北韓咸鏡北道宣德一帶，向日本海發射；南韓及美國自這些飛彈的發射準備階段就密切監控，並在發射後立即探測與追蹤；飛行距離不到300公里，不排除是近程彈道飛彈（CRBM）。

若證實是彈道飛彈，將是北韓相隔4天再射彈。北韓飛彈總局10月31日發射1枚戰術彈道飛彈「散布戰鬥部」（集束炸彈彈頭），即飛彈在空中爆炸時，內裝的多枚子炸彈會向四周散布，擴大殺傷範圍。

北韓10月29日也試射10幾枚600公厘「超大型多管火箭砲」（KN-25）。