幣安「補破網」 緊急恢復加密幣提領服務

聯邦證實幣安的加密資產遭北韓駭客竊取。 (路透)

AI摘要 文章摘要整理： 幣安在遭駭後迅速恢復部分提領服務，並稱已補足大部分被竊資產，同時承擔用戶損失；但開放提現後仍出現大額資金淨流出。

華爾街日報報導，全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)在竭力彌補史上最大規模網路竊盜案所造成的損失後，1日恢復讓用戶從其交易平台提領數位貨幣的服務 。

幣安在社群平台X上發布了一系列聲明，表示已重新開放比特幣(Bitcoin)、以太坊(Ethereum)及其他部分數位貨幣的提現功能，並將分階段逐步開放更多幣種的提現。此前，該交易平台曾於上週暫停用戶提現，以便其團隊進行安全檢查。

幣安表示，目前已補足了約95%的被竊資產。該公司稱，剩餘的5%資產「在市場上流動性較低，籌集這些資產需要更長的時間。」

在開放提現功能九個半小時後，幣安表示，其淨流出資金達36.4億美元。幣安稱，這一數字源自於約46.5億美元的提款額與11億美元的存款額。幣安並且表示，此次淨流出金額佔其所管理總資產的2.1%。

幣安實際上的基地位於阿拉伯聯合大公國，該交易所示不接受美國客戶。其姊妹交易所美國幣安(Binance.US)在美國運營，獨立於幣安之外，表示未受到10月29日駭客 攻擊的影響。

幣安表示，10月29日駭客透過入侵幣安工程師的筆記型電腦，利用取得的系統權限，繞過安全程序，將公司錢包內的加密貨幣轉走，總共竊取63億元。網路安全研究人員和聯邦調查局將這起竊盜事件歸咎於北韓的 TraderTraitor 駭客組織。

穩定幣發行商 Tether 和 Circle 以及其他加密貨幣公司設法凍結了其中約 30 億元，而其餘的33億元則是處於駭客的控制之下。

幣安預留了超過 63 億元的公司資金來覆蓋用戶受影響的資產。該公司先前表示，它已預先動支這筆資金，並計劃在凍結的 30 億美元資金解凍後進行回補。該公司1日表示：「幣安將吸收被盜資金的財務影響，而不是由我們的用戶來承擔。」

幣安先前曾透露，在先行墊付的 63 億元中，有 50 億元是以與被盜加密貨幣相同的幣種，其餘 13 億元的加密貨幣，則是透過市場管道購買。

幣安在 X 平台上表示，「在完成安全檢查後，將分階段持續恢復更多資產和網路」。此外，該公司還稱，待調查結束後，「我們將發布一份事後報告，提供有關此次事件的更多詳情」