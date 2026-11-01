波蘭憲政危機引示威 總統急尋對策

波蘭的政治動盪引發憲政危機，圖為波蘭民眾31日聚集在憲政法院外面示威。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 波蘭憲法法院爆發嚴重權力爭奪，法官停職正副院長並由新法官接管，引發政府、反對黨與總統府互控違憲，首都更出現大規模示威。

波蘭 爆發近年最嚴峻憲政危機，憲法法院多名法官10月30日突襲宣布暫停正副院長職務，並由新法官接管法院。波蘭反對黨與總統府強烈譴責此舉為「違憲政變」。31日，憲法法院外聚集大量示威群眾，波蘭總統納夫羅茨基也宣布召開緊急政治諮商。

綜合波蘭各大媒體報導，這起危機始於30日晚間。法官科爾溫-彼奧特羅夫斯卡(Anna Korwin-Piotrowska)引用規範一般法官的「普通法院組織法」第130條(若法官行為嚴重損害法院威嚴可予以停職)，宣布暫停院長斯維恩奇科夫斯基(Bogdan Święczkowski)及副院長索漢斯基(Bartłomieja Sochański)職務，並由她接管法院運作。接管理由指控正副院長違法阻止國會選出的法官參與合議庭，並故意拖延召開全體法官大會。

根據波蘭憲法，憲法法院的15名法官全數由國會下議院選出，且僅需過半數同意即可通過。這意味著每逢政黨輪替，執政聯盟即可利用國會多數席次指派立場相近的法官。

前執政黨「法律正義黨」在2015至2023年執政期間掌控國會，選出絕大多數憲法法官並掌控院長職務。現任總理圖斯克(Donald Tusk)領導的執政聯盟上台後，指控該法院已成為「法律正義黨」封殺政府法案的政治堡壘，因此利用國會多數選出新法官試圖接管。

然而，親「法律正義黨」陣營的總統納夫羅茨基(Karol Nawrocki)拒絕為新法官監誓，新法官則在國會支持下強制停職舊院長。圖斯克領導的執政聯盟強調，此舉是打破過往壟斷、恢復國家法治的必要作為；但反對黨「法律正義黨」及總統府痛批政府毀憲亂法。

原本在塞內加爾出訪的納夫羅茨基，緊急中斷行程返國，31日凌晨1時強行進入憲法法院，期間甚至與新任代理院長發生肢體推擠。總統府辦公室隨後於凌晨5時宣布，總統將在總統府召開緊急政治諮商。

31日，憲法法院聚集大批示威群眾，手持國旗與「違憲政變」等標語抗議，高喊「打倒共產主義」口號，控訴圖斯克政府強行接管憲法法院的行為，就像過去的共產黨政府一樣獨裁，現場氣氛極度緊張。

波蘭的政治動盪引發憲政危機，圖為波蘭警察31日在憲政法院內戒備。(歐新社)