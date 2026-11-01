我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

波蘭憲政危機引示威 總統急尋對策

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
波蘭的政治動盪引發憲政危機，圖為波蘭民眾31日聚集在憲政法院外面示威。(歐新社)
波蘭的政治動盪引發憲政危機，圖為波蘭民眾31日聚集在憲政法院外面示威。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

波蘭憲法法院爆發嚴重權力爭奪，法官停職正副院長並由新法官接管，引發政府、反對黨與總統府互控違憲，首都更出現大規模示威。

波蘭爆發近年最嚴峻憲政危機，憲法法院多名法官10月30日突襲宣布暫停正副院長職務，並由新法官接管法院。波蘭反對黨與總統府強烈譴責此舉為「違憲政變」。31日，憲法法院外聚集大量示威群眾，波蘭總統納夫羅茨基也宣布召開緊急政治諮商。

綜合波蘭各大媒體報導，這起危機始於30日晚間。法官科爾溫-彼奧特羅夫斯卡(Anna Korwin-Piotrowska)引用規範一般法官的「普通法院組織法」第130條(若法官行為嚴重損害法院威嚴可予以停職)，宣布暫停院長斯維恩奇科夫斯基(Bogdan Święczkowski)及副院長索漢斯基(Bartłomieja Sochański)職務，並由她接管法院運作。接管理由指控正副院長違法阻止國會選出的法官參與合議庭，並故意拖延召開全體法官大會。

根據波蘭憲法，憲法法院的15名法官全數由國會下議院選出，且僅需過半數同意即可通過。這意味著每逢政黨輪替，執政聯盟即可利用國會多數席次指派立場相近的法官。

前執政黨「法律正義黨」在2015至2023年執政期間掌控國會，選出絕大多數憲法法官並掌控院長職務。現任總理圖斯克(Donald Tusk)領導的執政聯盟上台後，指控該法院已成為「法律正義黨」封殺政府法案的政治堡壘，因此利用國會多數選出新法官試圖接管。

然而，親「法律正義黨」陣營的總統納夫羅茨基(Karol Nawrocki)拒絕為新法官監誓，新法官則在國會支持下強制停職舊院長。圖斯克領導的執政聯盟強調，此舉是打破過往壟斷、恢復國家法治的必要作為；但反對黨「法律正義黨」及總統府痛批政府毀憲亂法。

原本在塞內加爾出訪的納夫羅茨基，緊急中斷行程返國，31日凌晨1時強行進入憲法法院，期間甚至與新任代理院長發生肢體推擠。總統府辦公室隨後於凌晨5時宣布，總統將在總統府召開緊急政治諮商。

31日，憲法法院聚集大批示威群眾，手持國旗與「違憲政變」等標語抗議，高喊「打倒共產主義」口號，控訴圖斯克政府強行接管憲法法院的行為，就像過去的共產黨政府一樣獨裁，現場氣氛極度緊張。

波蘭的政治動盪引發憲政危機，圖為波蘭警察31日在憲政法院內戒備。(歐新社)
波蘭的政治動盪引發憲政危機，圖為波蘭警察31日在憲政法院內戒備。(歐新社)

精華 FAQ

  • 導火線是10月30日晚間，多名法官援引普通法院組織法第130條，宣布暫停院長與副院長職務，並由新法官接管法院運作，立即引發政治與法律爭議。

  • 圖斯克領導的執政聯盟認為更換法官是打破舊勢力壟斷、恢復法治；法律正義黨與總統府則指控政府強行接管憲法法院，形同毀憲亂法。

  • 納夫羅茨基中斷塞內加爾訪問緊急返國，31日凌晨1時進入憲法法院，之後又宣布於總統府召開緊急政治諮商，試圖因應持續升高的憲政危機。

波蘭

上一則

歐洲多國拒與俄外長合影 美取消G20合照 俄諷「全家福外交」

下一則

歐盟、加國推新聯盟合作 美加貿易談判卡尼或等川普下台再簽

延伸閱讀

波蘭憲法法院動盪蔓延 駐中大使率先請辭引發跟進潮

波蘭憲法法院動盪蔓延 駐中大使率先請辭引發跟進潮
開除前FBI局長之女 司法部遭判違法

開除前FBI局長之女 司法部遭判違法

巴西總統大選／魯拉「連任成功」交通問題讓全國延長投票2小時

巴西總統大選／魯拉「連任成功」交通問題讓全國延長投票2小時
川普證實 華府高球場11月15日關閉改建

川普證實 華府高球場11月15日關閉改建

熱門新聞

莫斯科的察里津諾宮殿公園。(取自Wikimedia Commons@Marina Lystseva)

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

2026-10-31 13:42
長榮航空示意圖。(本報系檔案照)

不因「一中」禁台灣班機 印度：我們與巴基斯坦看法不同

2026-10-28 11:37
中華航空和長榮航空自10月25日上午以來，就沒有飛越過巴基斯坦領空，根據Flightradar24的追蹤數據，自上周日以來， 至少有十幾架往返於亞洲和歐洲之間的航班​​，改道飛越俄羅斯。 （取材自flightradar24網站）

台灣航空公司改道俄羅斯 彭博：巴基斯坦以「一個中國」為由關閉領空

2026-10-28 07:20
英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

2026-10-24 01:50
以色列大選未有政黨得票過半，總理內唐亞胡28日在聯合黨總部向支持者揮手。(歐新社)

內唐亞胡贏得最多席 成以色列「看守總理」

2026-10-29 10:38
是禮物，還是考驗？罹患癌症的日本男子被宣判只剩數個月的壽命，卻在回家路上撿到巨款。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成

剩3個月壽命 癌末男撿獲14萬美元爽玩被逮 須活到95歲才還得完

2026-10-24 00:00

超人氣

更多 >
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的