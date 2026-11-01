德Z世代抗爭 柏林商家連夜封窗防暴

德國Z世代號召在31日萬聖節這天上街示威，圖為科隆青年人的示威場面。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 德國Z世代青年發起全國示威，柏林市中心商家因憂心出現法國式騷亂與洗劫，提前封窗停業，警方則稱目前未見大規模暴動跡象。

德國 Z世代青年號召31日全國示威，受到法國近期示威有數以千計商店遭趁亂洗劫影響，柏林市中心商家嚴陣以待。儘管警方強調，目前沒有跡象顯示將發生大規模騷亂，許多店家仍連夜「包好包滿」，提前以木板封住玻璃櫥窗，部分甚至暫停營業。

德國「Z世代青年」透過社群媒體 號召31日在全德多座城市同步示威，訴求包括改善教育、增加醫療投資、降低生活成本及反對徵兵。主辦方稱，活動將以和平方式進行，但外界對組織背景與示威可能遭激進團體介入仍有疑慮。

31日上午，柏林知名購物區哈克雪市場(Hackescher Markt)一帶，原本以大片落地玻璃展示商品的商店，陸續被木板及黑色防護板遮住。蘋果直營店、運動品牌愛迪達、On及多家服飾店，都可見到工人忙著加裝防護設施。

正在柏林愛迪達門市外安裝木板的施工人員說，為防範可能出現類似巴黎的騷亂，他和同事受託替愛迪達在柏林、漢堡、法蘭克福及慕尼黑等城市的門市加裝防護板。

面對商家擔憂，柏林警方表示，確實觀察到有人試圖利用法國抗爭事件，號召在柏林街頭製造衝突，但目前沒有跡象顯示這些呼籲形成實際動員，也沒有具體證據顯示有人策劃大規模洗劫商店。

柏林警方發言人伊夫蘭德(Jörn Iffländer)指出，德國與法國的抗爭文化不同，警方不預期柏林出現相同規模的暴力騷亂。但考量31日適逢萬聖節，入夜後可能有人使用爆竹、煙火藉機滋事，仍在布蘭登堡門(Brandenburger Tor)與羅森塔勒廣場(Rosenthaler Platz)兩個主要抗爭點部署約1500名警力。

德國青年抗爭受到近期示威浪潮啟發。法國10月17日爆發全國性抗議，巴黎、里昂及馬賽等城市出現嚴重騷亂，逾3000家商店遭蒙面人士趁亂破壞、洗劫，並發生縱火及嚴重警民衝突，約2500人遭逮捕。據機構估算，保險業者面臨高達12億歐元(約13.4394億美元)的損失。

類似情況也發生在義大利。米蘭10月中旬的示威原本和平進行，其後演變為暴力衝突，蒙面人士砸毀商店櫥窗並洗劫商品，造成數百萬歐元財物損失。

德國Z世代號召在31日萬聖節這天上街示威，圖為科隆青年人的示威場面。(歐新社)

德國Z世代號召在31日萬聖節這天上街示威，圖為科隆青年人的示威場面。(歐新社)

德國Z世代號召在31日萬聖節這天上街示威，圖為科隆青年人的示威場面。(歐新社)