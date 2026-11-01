法國萬聖節驚魂夜 32萬人上街示威

法國31日示威再度傳出警民衝突，圖為示威者對鎮暴警察投擲煙火。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 法國萬聖節當天有約32萬人參與示威，抗議生活成本飆漲與警察暴力，巴黎、里昂等地一度爆發衝突，並引發對法國財政與政治局勢的關注。

萬聖節 當天，法國民眾走上街頭，抗議生活成本飆漲與警察暴力，法國媒體引述內政部 估計，約有32萬抗議者參加各地的示威活動，而青年聯盟統計的參與人數接近50萬人。首都巴黎等地傳出警民衝突，警察投擲燃燒彈，抗議人士焚燒美國和以色列 國旗洩憤，美國駐法使館呼籲國人避開示威或大型集會區域，確保安全。

據路透報導，31日法國全國性示威活動大致維持和平，不過傍晚又傳出警民衝突，巴黎當局出動鎮暴警察驅離滋事份子；第三大城市里昂(Lyon)以及西南部大城土魯斯(Toulouse)警方動用催淚瓦斯；馬賽也因有未經核准抗議活動，一度緊張，但隨著夜幕低垂已恢復平靜。

法國內政部長努涅斯(Laurent Nunez)坦言警方遭遇「極其嚴重暴力行為」，同時對於萬聖節之夜起義的傳聞，強調會嚴陣以待：「這一天還沒結束，對於那些今晚蓄意挑釁的人，我們已做好萬全準備並堅決反擊。」

這場示威遊行聚集9月起開始動員的學生、工會以及少數「黃背心」(Yellow Vest)抗議人士，他們不滿生活成本、高油價、通膨升溫以及總統馬克宏(Emmanuel Macron)施政，抗議人士羅德里格斯(Jerome Rodriguez)直言：「這就是我們來這裡的原因，要不斷大聲喊出訴求，希望政府有所回應，儘管看來機會渺茫。」

極左政黨「不屈法國」(France Unbowed)領導人梅蘭雄(Jean-Luc Melenchon)也參加巴黎遊行並站在隊伍最前面，隨著明年4月總統大選逼近，支持度數周以來不斷攀升；還有極右派領袖雷朋(Marine Le Pen)民調也大幅領先，反觀馬克宏領導的中間派路線分歧。

信用評等機構惠譽國際(Fitch)30日將法國債務前景下調至「負面」，凸顯法國財政危機，加上今年第三季經濟萎縮，法國商會(Chamber of Commerce)估計連續三周的全國性暴動，零售業損失超過10億歐元(約11億美元)，若將未投保損失及營收損失一併計算，將是前述金額兩倍之多。

巴黎郊區15歲高中生戴格朗德(Aaron Berthier de Grandry)忿忿不平表示：「我小時候常聽人說，年輕人就是未來，如果我們這群『法國未來』的資源匱乏，不就意味法國最終步入崩潰。」

法國31日示威再度傳出警民衝突，圖為鎮暴警察發射催淚瓦斯，廣場上煙霧瀰漫。(美聯社)

法國31日示威再度傳出警民衝突，圖為巴黎街上一輛汽車遭示威者縱火。(美聯社)

法國31日示威再度傳出警民衝突，圖為示威者在南特街上揮舞煙火。(美聯社)

法國31日示威再度傳出警民衝突，圖為巴黎街上一輛汽車遭示威者縱火。(美聯社)

法國31日示威再度傳出警民衝突，圖為鎮暴警察發射催淚瓦斯，廣場上煙霧瀰漫。(路透)