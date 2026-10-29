北韓傳重啟「心戰廣播」 對南韓播放詭異噪音、動物嚎叫5小時

北韓疑重啟邊境對韓心戰廣播，京畿道坡州市等邊境地區居民29日清晨起陸續聽見從北韓方向傳來的廣播聲，但南韓國家情報院否認。圖為從南韓邊境往北韓看去的村落。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 北韓疑在邊境重啟對南韓的心戰廣播，坡州等地居民聽見噪音與嚎叫聲，但南韓國情院與軍方均否認已確認此事。

北韓 疑重啟邊境對韓心戰廣播，京畿道坡州市等邊境地區居民29日清晨起陸續聽見從北韓方向傳來的廣播聲。南韓 京畿道坡州市邊境居民指出，29日上午6時起邊境一帶開始傳來廣播聲，雖然音量不大，但從一大早就能聽見。位於軍事緩衝區（DMZ）內唯一有平民居住的臺城洞（自由村）也有居民證實聽見相關聲響，整個過程持續約4至5個小時。

綜合韓聯社及媒體體報導，多名當地居民透露，當天上午6時30分起曾短暫聽見歌曲聲，隨後便轉為鬼哭神號、動物嚎叫等讓人感到不適的詭異噪音。坡州統一村一名朴姓居民表示，當時他正於田間收割稻米，突然聽到恐怖噪音從北方傳來，雖然聲音不大，卻令人回想起過去飽受精神折磨的陰影。

居民補充說明，過去北韓播放對韓擴音廣播時，起初音量往往相當微弱，但隨後會無預警驟增，導致邊境居民飽受困擾，因此這次試播已讓當地居民提高警覺。

北韓勞動黨中央委員會總務部長金與正日前發表談話，針對南韓軍方在軍事分界線（MDL）附近實施警告廣播與開槍射擊表達強烈不滿，並揚言朝方將在10月底前完成重啟對韓廣播的準備工作。由於北韓軍方近期持續維護邊境擴音裝置，此次居民反映的聲響被外界視為可能正式重啟噪音廣播的前兆。

然而，對於北韓恢復噪音心戰廣播的消息，南韓國家情報院則予以否認。南韓執政黨共同民主黨與在野黨國民力量黨國會聯絡人透露，國情院29日在首爾總部舉行國會審計會議時表示，有關北韓試播心戰廣播的報導「並非事實」，且臺城洞村民提交的報告內容經證實有誤。南韓軍方及聯合參謀本部亦說明，截至目前前線部隊並無接獲聽見北韓廣播的報告，軍方尚未證實朝方有任何擴音播音活動。

針對居民聽到聲音與軍方未接獲報告的落差，分析指出，北韓在測試廣播時有可能故意降低輸出功率，加上播音區域的地形限制，今天的廣播內容或許僅有地勢平坦且位於戶外活動的居民才能聽見。

南北韓過去曾長期透過擴音器展開心理戰。自2018年雙方簽署「板門店宣言」後，兩韓一度暫停擴音心戰播音長達6年。直到2024年6月，南韓尹錫悅政府為回擊北韓飄送穢物氣球的行徑，重新啟動對北韓廣播，播送流行歌曲與新聞；同年7月北韓隨之恢復對韓廣播，但播放內容並非政治宣傳，而是金屬刮磨與淒厲鬼叫等怪異噪音，造成京畿道坡州、金浦、漣川等邊境地區居民不堪其擾。

去年6月李在明就任南韓總統後，南韓率先停止對北韓心戰廣播，北韓隨後也停止播音，南韓軍方甚至拆除了面朝北韓方向的擴音設備，但北韓並未跟進拆除。若北韓最終於本月底正式恢復心戰廣播，將是時隔1年4個月以來邊境噪音惡夢再度重演。