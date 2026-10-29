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遭川普嗆可笑 歐盟內部擺不平 撤回加拿大準會員提議

編譯周辰陽／即時報導
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加拿大總理卡尼（左）9月23日在紐約出席聯合國大會場邊活動，聆聽歐盟執委會主席范...
加拿大總理卡尼（左）9月23日在紐約出席聯合國大會場邊活動，聆聽歐盟執委會主席范德賴恩發言。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

歐盟原欲推動加拿大準會員資格，但因成員國對法律與政治層面存疑而撤回，峰會聲明改為強調更緊密聯繫；川普則痛批此舉可笑，並放話可能衝擊美歐貿易。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）9月發表年度咨文時，出乎幾乎所有人意料地宣布，將考慮讓加拿大取得「準會員資格」。然而，就在歐盟與加拿大峰會即將登場之際，由於成員國出現分歧，歐盟已撤回這項提議，不再尋求就加拿大成為歐盟「準會員」（associate member）展開談判。

衛報28日報導，自克羅埃西亞2013年加入以來，歐盟便未再接納任何新會員國。范德賴恩提出讓非歐盟國家與歐盟建立如此緊密的關係，這項宣示被譽為歐盟歷史上的里程碑，也被視為加拿大總理卡尼（Mark Carney）1月在達沃斯峰會呼籲「中等強國」攜手合作的主張開始取得成果。

歐盟與加拿大峰會將於29日及30日在蒙特婁舉行。根據衛報取得、預計在峰會結束後發表的聯合聲明草案，雙方並未提出推動「準會員資格」的工作計畫，而是淡化原先提議，改為提出「在2027年歐盟與加拿大峰會之前，確立加拿大與歐盟建立更緊密聯繫、但不涉及正式會員資格的概念」。

過去也曾有人提出讓烏克蘭等國取得準會員資格的構想，但最終遭到否決。范德賴恩9月的宣示讓歐盟各國政府措手不及，並在政治及法律層面引發反彈。由於「準會員地位」沒有明確定義，外交官也對相關制度安排產生疑問，例如加拿大能否在沒有投票權的情況下，參與歐洲理事會、立法機構或決策程序。

歐盟各國大使26日開會時，對這項提議表達疑慮，但也承諾尋求外交途徑，在不讓范德賴恩難堪的情況下，撤回加拿大「準會員資格」的提議。據了解，義大利建議採用「歐盟執委會所提議的準會員資格」，具體定義留待成員國日後協商。德國則進一步淡化措辭，建議改為加拿大「與歐盟建立更緊密的聯繫」。

德國主張，「準會員資格」應保留給烏克蘭或蒙特內哥羅等有意加入歐盟的候選國，作為正式入盟前的過渡階段，並指出現行歐盟條約並未為這種地位提供正式法律依據。一名外交官透露：「除了范德賴恩最親近的幕僚之外，似乎根本沒有徵詢任何人對準會員資格的意見。包括德國在內的許多成員國都不高興。現在的情況根本就是飛機還在飛，就得一邊飛一邊修。」

美國總統川普先前批評歐盟提議讓加拿大成為準會員的構想「可笑」，並表示，如果他將此舉解讀為「敵對行為」，美國可能停止在「許多領域」與歐洲進行貿易。

精華 FAQ

  • 歐盟原先考慮讓加拿大取得「準會員資格」，但因成員國對其法律依據、決策參與方式與制度安排存有疑慮，最終在峰會前撤回提議，改以較模糊的合作表述取代。

  • 草案未納入推動準會員的工作計畫，而是淡化原案，改成在2027年峰會前確立雙方更緊密連繫、但不涉及正式會員資格的概念，顯示提議已被實質降溫。

  • 川普稱這項構想「可笑」，並警告若他將此解讀為敵對行為，美國可能在許多領域停止與歐洲進行貿易，顯示他把此事視為可能引發外交與經貿摩擦的訊號。

歐盟 加拿大 川普

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