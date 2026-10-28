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波索洛納敗選潛逃來美 國務院將核發簽證 紐時：美巴關係恐更緊張

記者顏伶如／綜合報導
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巴西26日大選，右派參議員波索納洛(右)敗選後，即傳出他將潛逃出往美國，行蹤不明...
巴西26日大選，右派參議員波索納洛(右)敗選後，即傳出他將潛逃出往美國，行蹤不明。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

巴西右派候選人波索洛納傳出逃往美國，美方又將為其與家人核發簽證，因其涉洗錢與募資案而引發美巴外交緊張。

剛在巴西總統大選落敗的右派候選人佛拉維歐‧波索納洛(Flávio Bolsonaro)不顧巴西當局禁令，傳出已經悄然前往美國。紐約時報27日報導，波索納洛涉嫌洗錢而面臨調查，就在巴西最高法院26日下令24小時之內交出護照之後，27日已經離開巴西前往美國，三名美國官員已證實此事。報導引用國務院資深官員表示，國務院將為波索納洛與家人核發入美簽證

雖然美國官員與波索納洛盟友均表示他已離開巴西，但不清楚將如何抵達美國或會不會抵達美國。截至27日晚間，波索納洛仍然行蹤不明，稍早外傳他已逃到阿根廷，準備轉機赴美。

紐時分析，美國對波索納洛提供援助，恐讓川普政府與巴西總統當選人魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)之間關係更趨緊張。魯拉曾指控川普總統企圖干預巴西內部事務。

據法院資料，波索納洛的洗錢指控與一名透過線上賭博等交易洗錢10多億美元的律師有關。波索納洛還涉嫌向一名銀行家募資數百萬美元，聲稱要幫父親、前總統雅伊爾‧波索納洛(Jair Bolsonaro)拍攝傳記電影，如今也面臨調查。波索納洛對違法指控一概否認，並說調查實為政治迫害。

雅伊爾‧波索納洛在2022年大選敗給魯拉後企圖發動政變，後來遭到定罪。當時雅伊爾‧波索納洛曾在匈牙利駐巴西大使館躲藏兩天，曾考慮向阿根廷尋求庇護。

波索納洛雖因沒有配合法院命令而遭註銷護照，但他同時擁有義大利籍。波索納洛的弟弟愛德華多(Eduardo Bolsonaro)2025年初以來一直住在德州，與川普政府向來關係密切，今年7月拿到綠卡。

10月27日是魯拉81歲生日，他在慶生活動上發表談話說：「我剛聽說對手逃跑了。」魯拉說：「這種逃離巴西的行為非常可恥。」

巴西總統魯拉27日歡度81歲生日，前一天又獲得連任勝選，雙喜臨門，好事成雙。圖為...
巴西總統魯拉27日歡度81歲生日，前一天又獲得連任勝選，雙喜臨門，好事成雙。圖為魯拉總統27日在首都巴西利亞的官邸外，吹生日蛋糕蠟燭與支持者共同慶生。(美聯社)

川普政府對於波索納洛參選總統並未給予背書，但國務卿魯比歐指揮國務院幕後運作，幫忙波索納洛提高聲望。巴西大選之前，川普團隊曾經兩度派遣特使希望會晤波索納洛父子，但巴西當局擔心美國企圖干預選舉而阻止。

精華 FAQ

  • 報導指他在巴西最高法院要求交出護照後，疑似已離境前往美國，但截至27日晚間仍行蹤不明，美方與其盟友僅證實他離開巴西，並不清楚是否已抵達美國。

  • 紐時引述國務院資深官員指出，美國將為波索洛納與家人核發入境簽證。此舉被解讀為對他提供援助，也可能讓川普政府與魯拉政府的關係更加緊張。

  • 他被指涉入洗錢調查，並曾向銀行家募資數百萬美元、聲稱要拍攝父親傳記電影；他否認違法並稱遭政治迫害。由於美國介入可能被視為偏袒，因而加劇美巴摩擦。

簽證 國務院 波索納洛

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