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以色列大選沒明確贏家 組閣協商破局恐需重新選舉

編譯中心／綜合報導
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以色列27日國會選舉，晚上初步開票後的結果出來，特拉維夫市的民眾就在街頭慶祝結果...
以色列27日國會選舉，晚上初步開票後的結果出來，特拉維夫市的民眾就在街頭慶祝結果。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

以色列大選未出現明確贏家，主要政黨都難單獨過半，接下來將展開組閣談判；若無法湊足61席，不排除再次改選。

以色列27日的選舉結果出爐，出口民調顯示，沒有明確的獲勝者。可能需要數周時間，才能確定內唐亞胡或其競爭對手中的一位是否當選下一任總理。甚至可能需要再次舉行選舉。

這是因為以色列選民投票選舉的是政黨，而不是候選人。出口民調顯示，幾個主要政黨都不太可能在以色列國會(Knesset)中獲得接近61個席次的多數席次。因此，下一任總理將不得不組成聯合政府。

美聯社報導，當地時間晚上10時投票結束後不久，以色列三大電視台發布出口民調，估算各黨派贏得的席位數。

出口民調通常能很好地反映選民的投票傾向。但民調結果也可能有偏差，最終結果可能與未來幾天公布的官方結果不符。

若是兩大聯盟都未能取得壓倒性勝利，接下來的幾周，各黨派領導人將展開激烈的談判和討價還價，力求獲得過半數的61個席位。

以色列名義上的總統赫佐格(Isaac Herzog)將在選舉後與所有黨派領導人進行磋商，並邀請最有可能組成聯盟的候選人加入。如果該候選人在最多六周內未能獲得多數席位，那麼其他候選人將有機會參選。

這個過程賦予了小黨派過大的權力，而小黨派往往能夠左右選舉結果。大黨領導人通常會以內閣職位、預算或特定政策等承諾來拉攏小黨。

理論上，這次選舉的勝負可能由阿拉伯政黨主導。內唐亞胡和艾森科特迄今為止都已排除與他們結盟的可能性。但他們可以透過在聯合政府之外支持艾森科特，甚至在國會選舉新政府時投下棄權票，來允許艾森科特組成少數政府。

如果經過所有談判後，仍然沒有人能夠組成多數派，那麼未來幾個月內將舉行新的選舉，整個過程將再次重複。

內唐亞胡政府將繼續作為看守政府，公共服務不會受到影響。但它將無權推行重大政策變革。

不過即使再次舉行選舉，也未必能解決問題。以色列上一次舉行全國大選是在2022年11月，這是三年半以來的第五次大選。

精華 FAQ

  • 出口民調顯示，主要政黨都無法接近國會61席過半門檻，因此沒有任何陣營能立即宣稱勝出，下一任總理必須靠組成聯合政府才能產生。

  • 總統赫佐格會先與各黨領袖磋商，再邀請最有機會組閣者嘗試組閣，最多有6周；若失敗，其他候選人仍可接手談判爭取支持。

  • 若所有協商都失敗，就可能在未來幾個月再次舉行選舉，現任政府則以看守內閣形式繼續運作，只能維持公共服務，無法推動重大政策。

以色列 內唐亞胡 民調

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