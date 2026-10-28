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以色列大選後 巴勒斯坦政黨崛起 重塑政治格局

記者顏伶如／綜合報導
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文章摘要整理：

以色列大選後，巴勒斯坦政黨席次明顯上升，迫使反對派在組閣時考慮與阿拉伯裔政黨合作，否則恐讓內唐亞胡保住政治影響力。

根據27日公布的出口民調，巴勒斯坦政黨在這次以色列國會選舉取得重大突破，這對主流反對勢力帶來迫切而攸關根本的挑戰：必須選擇與阿拉伯裔以色列人合作，否則便將為現任總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)送上一條政治生存道路。

衛報(The Guardian)分析，反對派聯盟領袖艾森科特(Gadi Eisenkot)在出口民調公布之後表示，這是以色列「錫安主義國家多數派」的勝利，但選舉結果實際上將複雜更多。

新一屆以色列國會(Knesset)與現任國會的最大差別將是巴勒斯坦政黨代表席次劇增，估計將從10席增加到17席或18席。

以色列政治版圖將因此重新畫分楚河漢界，阿拉伯裔以色列人將不像以往那般容易受到邊緣化及忽視。

以色列選民對內唐亞胡給予嚴厲的否定，選民賦予反對派多數席位，但這些派別迥異的政黨能否組成政府尚不明朗，可能需要數周的協商。

最簡單的途徑是讓艾森科特與阿拉伯政黨結盟，但這可能在政治上難以實現，並有可能疏遠其他反對派。

出口民調顯示，艾森科特領導的反對派聯盟以些微優勢領先內唐亞胡的執政聯盟與側翼支持團體，但內唐亞胡領導的「聯合黨」(Likud)估計仍將是新一屆國會最多席次的單一政黨。

如果開票結果符合出口民調，以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)將有權裁定先開口邀請誰來籌組政府。受邀者若無法在六周內組閣，籌組政府的任務將交給下一個人選。

衛報分析，艾森科特到時候將主張反對聯盟整體陣營規模最大，有更好的機會透過協商取得國會多數席次。然而，如果要達到這個目標，他必須與「改變」(change)陣營的夥伴坐下來，跟巴勒斯坦陣營的「聯合名單」(Joint List)與「聯合阿拉伯名單」(Ra'am)談判。

「聯合阿拉伯名單」領袖阿巴斯(Mansour Abbas)可能比較容易溝通。阿巴斯曾參加過前以色列總理班奈特(Naftali Bennett)領導的中間偏右政府，班奈特現在是艾森科特聯盟成員。

若沒能跟巴勒斯坦陣營達成協議，艾森科特可能嘗試以少數政府形式執政，以非正式「逐案表決」(vote-by-vote)協議讓新的執政聯盟維持運作，但這是欠缺穩定的方案。

精華 FAQ

  • 出口民調顯示，巴勒斯坦政黨在新一屆國會的席次可能從10席增至17席或18席，代表性大幅提升，也讓阿拉伯裔以色列人的政治影響力明顯上升。

  • 反對派必須在是否與阿拉伯裔政黨合作之間作出選擇。若不合作，可能無法湊足國會多數；但若合作，又可能疏遠其他反對派成員，增加整合難度。

  • 他可能改以少數政府執政，並透過逐案表決的非正式協議維持運作。不過這種方式穩定性較差，容易因個別議題分歧而使政府運作受阻。

以色列 巴勒斯坦 內唐亞胡

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