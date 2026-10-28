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挪威、芬蘭與普亭通話 挨批「削弱歐洲團結」

編譯莊瑞萌／綜合報導
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文章摘要整理：

挪威與芬蘭領袖罕見直通普亭推動烏克蘭和平，卻引發丹麥與瑞典質疑未經歐洲協調、恐削弱團結，凸顯歐洲在戰事談判中的分歧與布局。

芬蘭總統與挪威總理27日罕見致電俄羅斯總統普亭(Vladimir V. Putin)，意圖推動結束烏克蘭戰爭。丹麥與瑞典批評此舉未與歐洲協調，恐削弱團結，川普近日則更傾向支持俄羅斯。

紐約時報報導，挪威政府表示，此次通話的目的是直接向普亭總統傳達有關未來談判的訊息，以協助結束戰爭，通話原定持續20分鐘，卻進行了90分鐘，為上周在奧斯陸舉行的高層會議的延伸，下月則將在阿布達比舉行更多有關烏克蘭戰爭的會議。不過，並非所有歐洲領導人都對此感到高興。

丹麥首相佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)說，「我對這項挪威和芬蘭的倡議非常懷疑。它沒有與我們其他人協調。」她說，她看不到「任何俄羅斯想要和平的跡象」，並表示「我們應該讓歐洲保持團結，而不是單打獨鬥」。

瑞典總理克里斯特森(Ulf Kristersson)則說，「 舉行可能削弱歐洲一致聲音的會談，是有風險的。」他補充，「我不是說他們已經這麼做了。那些會談到底講了什麼，我到現在還不知道。」

歐洲一直苦苦尋找進入烏克蘭和平進程的途徑，戰爭已持續近五年，造成數十萬人喪生，外界逐漸形成一種共識，那就是川普過於親俄，不是一位能帶來公正結束的可靠調解人。本月稍早，他還允許美國購買數十億元的俄羅斯柴油，其中，歐洲國家與烏克蘭尤其將此視為對俄羅斯戰爭機器的助力。

同時俄羅斯方面也愈來愈清楚，他們同樣必須與歐洲談判。俄羅斯認為，歐洲對烏克蘭堅定不移的財務、外交與軍事支持，讓烏克蘭撐得住美國的壓力，不必在和平協議裡做出某些讓步。俄羅斯官員最近表示，歐洲若能任命單一談判代表會很好，但數月來，歐洲領導人一直難以做到。

上周，奧斯陸主辦了一場會議，與會者包括烏克蘭總統澤倫斯基、挪威總理斯托爾(Jonas Gahr Store)、芬蘭總統史塔布(Alexander Stubb)以及川普政府代表，一名歐盟官員也出席。目前芬蘭是歐盟成員，但挪威不是。

歐盟執委會發言人畢紐(Paula Pinho)表示，「相關談判正以不同形式，在不同地點與不同層級展開」，斯托爾、史塔布與普亭的通話是奧斯陸會議的「後續」。

目前不清楚川普政府是否支持這次通話，史塔布被認為是最後幾位與川普保持友好關係的歐洲領導人之一，川普也稱彼此是多年好友。分析人士認為，若歐洲與美國在烏克蘭問題上協調立場，史塔布可成為關鍵人物。

俄羅斯高層曾批評史塔布，尤其針對他支持烏克蘭打擊俄羅斯境內目標，但一名熟悉普亭想法的人士表示，俄羅斯領導人可能會接受史塔布作為歐洲推派的對話代表。

精華 FAQ

  • 兩人主要是想直接向普亭傳達未來談判訊息，嘗試為結束烏克蘭戰爭創造條件。這通電話也被視為奧斯陸高層會議的後續延伸。

  • 丹麥與瑞典認為，這類接觸沒有與其他歐洲國家事先協調，可能讓歐洲對俄羅斯的立場出現分歧。她們擔心這會削弱歐洲團結，反而降低談判籌碼。

  • 因為史塔布是少數仍與川普保持友好關係的歐洲領袖之一，若歐洲與美國能協調立場，他可能成為串聯雙方的重要橋梁，甚至被俄方接受為歐洲對話代表。

普亭 挪威 烏克蘭

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