川普疑巴西大選遭操控 但未表明干預 波索納洛失去靠山承認敗選

圖為民眾扮成川普總統與與波索納洛，譏諷波索納洛靠川普的支持。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 魯拉在巴西大選逆轉勝奪回總統大位，川普雖稱選舉「遭操控」卻未援助波索納洛，後者改口承認敗選，市場則因左派回歸而大幅震盪。

工人出身的80歲左派領袖魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)25日在巴西 大選贏得第四任總統任期。2022年大選，魯拉擊敗右派路線的當時總統雅伊爾‧波索納洛 (Jair Bolsonaro)，這次選舉又戰勝波索納洛長子佛拉維歐‧波索納洛(Flávio Bolsonaro)。紐約時報分析，巴西選民的支持讓魯拉獲得意外勝利，也在掀起保守派浪潮的拉丁美洲帶來震撼。

波索納洛25日最初宣布將對選舉結果提出質疑，他批評，由於惡劣天氣、交通問題以及雙方競選團隊的要求，25日延長投票時間是「骯髒的伎倆」，意在操縱選舉。

川普 總統26日對媒體表示，巴西大選看起來「遭到操控」、「非常腐敗」，但暗示不會對落選的波索納洛提供協助。

川普發言報導曝光之後不久，波索納洛便坦承敗選，撤回揚言要求宣告「選舉無效」的主張。波索納洛表示，將改為對魯拉提告，指控魯拉利用職位影響投票。這是落選候選人慣用的伎倆，在法庭上很少能成功。

巴西大選10月4日舉行第一輪投票，波索納洛得票排名第一，魯拉位居第二，外界估計魯拉在第二輪投票恐將出局。不過，到了25日第二輪投票由於基本盤動員成功，魯拉以大幅領先440萬票的結果締造逆轉勝。

魯拉最後以得票率51.8%對48.2%贏得大選，他在第二輪得票比第一輪得票增加1000萬張選票。以往大選第二輪投票比第一輪冷清，這次發生罕見轉變。

魯拉在勝選談話中感謝選民。他說：「感謝巴西年輕人慷慨，走上街頭捍衛民主。」他曾於2002年、2006年贏得大選。

川普在這場大選當中並未幫波索納洛背書，但川普與2019年至2023年間擔任巴西總統的雅伊爾‧波索納洛一直是盟友。71歲的雅伊爾‧波索納洛目前遭到軟禁。魯拉贏得2022年總統大選之後，雅伊爾‧波索納洛曾在2023年曾企圖推翻選舉結果但失敗，後來遭到定罪。

波索納洛家族的一名顧問表示，波索納洛擔心父親會死在獄中，擔心自己這周就會被關進監獄，而且可能面臨長期監禁。對牢獄之災的恐懼促使他願意做出讓步。

華盛頓郵報分析，白宮一直在拉丁美洲扶植同情川普的右翼領袖，過去一年半頗有成效，但25日巴西總統選舉結果對川普白宮而言帶來一大打擊，因為巴西是拉美地區人口最多的國家，魯拉向來反對川普議程。

波索納洛26日聲明表示：「我沒有輸，而是制度贏了。」他表示，將籌組反對勢力成立「對抗野蠻行徑的堡壘」。他說，聯邦警察已經命令交出護照，防止離境。他否認涉及不法，並說沒有逃跑打算。

但魯拉逆轉勝，市場對右派上台整頓財政的期待落空，巴西股、匯市26日一開盤雙雙重挫，跌幅都超過10%，股市甚至觸發熔斷機制，連黃豆、咖啡等農產品也同步走弱。左派的魯拉能否兼顧社福支出、抑制赤字和債務攀升，將是安定投資人信心的關鍵。

巴西總統魯拉(右三)25日在聖保羅市與支持者一起慶祝勝選。(路透)

波索納洛坦承敗選，撤回揚言要求宣告「選舉無效」的主張。(美聯社)