誰獲益最大？川普、習近平、普亭擬同框 學者揭三方盤算

聖彼得堡一家紀念品店可見繪有美國總統川普（左）、俄羅斯總統普亭（中）與中國國家主席習近平（右）肖像的套娃。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 三方峰會象徵大國直接交易，弱化多邊機制與同盟。

三方峰會象徵大國直接交易，弱化多邊機制與同盟。 重點二： 普亭可藉同框擺脫孤立，推進反西方秩序訴求。

普亭可藉同框擺脫孤立，推進反西方秩序訴求。 重點三：習近平能強化全球安全角色，但未必願傷及對歐關係。

美國雜誌「國家評論」26日發表智庫「哈德遜研究所」客座資深研究員弗瑞德（Tsiporah Fried）分析指出，俄羅斯提議藉11月深圳APEC峰會舉行美中俄會談，箇中意義遠超表面議題，反映國際關係正經歷更深層轉變，大國愈傾向直接交易，取代既有國際機構、同盟關係及多邊合作架構。

克宮幕僚鄂夏柯夫25日稱，俄羅斯總統普亭 、美國總統川普 、中國國家主席習近平 在APEC深圳峰會舉行三方會談的組織和籌備工作已經啓動，且中方對舉行會談的「態度非常認真」。

川普、習近平、普亭三方峰會，誰將獲益最大？

弗瑞德分析，對川普而言，三方峰會符合他偏好大國直接談判、而非依賴多邊機構及傳統同盟的外交風格。若能促成美中俄元首齊聚一堂，將強化他作為交易高手的形象。華府也能藉改善美俄關係，降低莫斯科對北京的依賴，並尋求能源及反恐等領域的共同利益，但歐洲安全也可能淪為大國交易的籌碼。但若為追求短期外交突破而犧牲盟友信任，反而可能削弱美國這項最重要的戰略優勢。

相較之下，普亭可能獲得更實質的利益。川普政府近期同意進口俄羅斯柴油，並暫緩對俄重要制裁，已在未獲俄方相應讓步的情況下，減輕莫斯科的經濟壓力。弗瑞德分析，若普亭能與川普、習近平同框，將有助俄羅斯擺脫侵烏後的國際孤立，並推進以大國勢力範圍取代西方主導國際秩序的目標。若美俄進一步在烏克蘭未參與下協商其未來，更等於將俄羅斯的軍事侵略轉化為美俄討價還價的議題。

對習近平而言，在中國主辦這場峰會，將鞏固北京在全球安全治理中不可或缺的地位。然而，弗瑞德指出，北京可能不願支持使烏克蘭遭到分割取得正當性的協議，以免損害與歐盟的關係，也不樂見美俄以犧牲中國利益為代價改善關係。此外，三國元首看似平起平坐，卻掩蓋俄羅斯在經濟、工業及科技方面日益依賴中國的實力落差。

美中俄峰會真正危險是大國主宰命運成常態

弗瑞德指出，這場峰會令人聯想到1945年雅爾達會議，任由大國在小國未能充分參與下決定其命運。若深圳峰會在當事國未參與的情況下，決定烏克蘭的未來，或協商影響歐洲及台灣的安全安排，勢必引發類似批評。

不過，當年蘇聯已占領東歐大部分地區，西方幾乎無力扭轉軍事現實；如今烏克蘭仍持續抵抗，歐洲也正強化國防能力，全球經濟相互依賴更限制大國劃分排他性勢力範圍。因此，當前局勢與其說是「新雅爾達」，不如說是「交易式多極化」（transactional multipolarity），即大國透過雙邊或三邊談判交換利益，卻仍受到軍事、政治及經濟現實制約。

弗瑞德警告，真正的危險未必是重演雅爾達會議，而是讓大國在未經當事國同意下，協商他國安全與主權問題的做法逐漸成為常態。

川普主打三方對話核武軍備控制 是真戰略目標或外交掩護？

川普日前回應這場峰會的可能性時稱，會晤重點希望是核武軍備控制，而非烏克蘭局勢。

弗瑞德指出，三方峰會可能轉移外界對華府準備向莫斯科讓步的注意力，淪為外交掩護，儘管核武管制本身確實是嚴肅的戰略課題。

美俄《新戰略武器裁減條約》今年2月到期，兩國合計擁有全球約86%的核武，中國則持續擴充核武庫，使核武競爭逐漸從美俄兩強轉向三強。然而，中國核武規模遠小於美俄，缺乏接受數量限制的誘因，三方核裁軍協議難度極高。即使舉行元首峰會，也難以取代長期談判及查核機制；若美國未充分諮詢歐洲盟友，更可能削弱歐洲對華府安全承諾的信心。