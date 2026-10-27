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內唐亞胡敗選續掌權？反對派難過半 川普促組聯合政府

編譯廖振堯／綜合報導
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以色列27日選舉，現任總理內唐胡面臨政治生涯的最重要一戰，但他可能會被迫要組成聯...
以色列27日選舉，現任總理內唐胡面臨政治生涯的最重要一戰，但他可能會被迫要組成聯合內閣。圖為街上競選海報，指出內唐亞胡(右)與對手艾森科特。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

以色列民調顯示反對派即使勝選也難獲過半席次，川普則被指公開力挺內唐亞胡並私下推動聯合政府，讓選後政局更添變數。

民調顯示，以色列前國防軍參謀總長艾森科特(Gadi Eisenkot)領導的反對派聯盟，無論誰在27日選舉獲勝，都無法獲得組建多數政府所需的61個議會席位。川普總統多次敦促以色列人投票支持內唐亞胡，更私下推動組建聯合政府，可說是美國總統對以色列前所未有的干預。

華盛頓郵報報導，大多數民調顯示以色列選民更喜歡艾森科特接任總理，而不是內唐亞胡連任。知情人士透露，雖然艾森科特最近幾周在民調中領先，但川普的代理人私下與以色列討論了組建聯合政府的可能性。也就是說，內唐亞胡可能在27日的全國大選中敗給艾森科特，但他仍然可能與誓言取代他的艾森科特一起領導聯合政府。

一位屬於聯合黨(Likud Party)的人士表示，「艾森科特已經表明他缺乏內唐亞胡所擁有的勇氣和決心，我認為川普理解這一點，川普想要的是一個穩定、可靠的以色列政府，能夠在大選後盡快組建。」

許多以色列政治觀察家認為艾森科特和內唐亞胡聯手的可能性微乎其微，因為兩人之間缺乏信任，而且艾森科特一心想要推翻內唐亞胡，後者在過去30年中執政了近19年。如果艾森科特不願聯合，內唐亞胡也可能會利用政治僵局繼續擔任看守總理，最終迫使另一次大選。

美駐以大使哈克比(Mike Huckabee)在一次採訪中表示，川普「顯然完全出於個人意願」決定支持內唐亞胡，而內唐亞胡直到10月18日川普發布相關消息後才知曉此事。哈克比拒絕討論川普支持內唐亞胡的動機，也拒絕透露美國對組成聯合政府的立場。

近幾周隨著各種猜測盛傳，艾森科特淡化了組成聯合政府的可能性，上周受訪時說道：「絕不可能。我不會在內唐亞胡手下任職，哪怕是輪值協議也不行。如果真有那麼一天，你們就會看到我在一小時後就請辭。」然而本周他的措辭謹慎了許多，被問及川普力推組建聯合政府時，艾森科特表示，「只有以色列民眾才能決定選舉結果。」

2020年前防長甘茨(Benny Gantz)也曾以反內唐亞胡為競選綱領參選，不過最終妥協組建了聯合政府，並根據輪值協議讓內唐亞胡擔任首任總理，但輪到甘茨接任總理之前聯合政府就已經垮台，外界普遍指責內唐亞胡為了阻止甘茲上任而一手策畫垮台。

精華 FAQ

  • 報導指出，反對派聯盟無論由誰勝出，都可能拿不到組建多數政府所需的61席，因此選舉結果不一定能直接產生穩定執政聯盟，組閣將成最大難題。

  • 川普被指不只多次敦促以色列選民支持內唐亞胡，還透過代理人私下討論聯合政府可能性，外界認為這是美國總統對以色列前所未有的介入。

  • 艾森科特先強烈表示絕不在內唐亞胡手下任職，但後來在面對川普推動聯合政府的問題時態度轉趨謹慎，只強調應由以色列民眾決定選舉結果。

內唐亞胡 川普 以色列

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