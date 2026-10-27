我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑陷龐氏騙局 華埠多年舊友反目成仇

烘衣紙防靜電 還能「清潔微波爐」？專家提醒3大缺點

魯拉操作對抗川普擋下右傾浪潮 號召反對親吻美國旗的人

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統在南美洲保守派的重要盟友波索納洛在巴西總統大選失利。圖為波索納洛2019...
川普總統在南美洲保守派的重要盟友波索納洛在巴西總統大選失利。圖為波索納洛2019年訪問白宮。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

中南美洲近年右轉浪潮加速，川普以關稅、制裁與外交介入推動右派崛起，但在巴西卻反而讓魯拉借主權論述凝聚支持，成功擋下右傾攻勢。

中南美洲國家因治安、經濟問題，近年許多國家右轉，川普總統川普去年上任以來積極拓展南美影響力，帶動原本左派執政的玻利維亞、智利、宏都拉斯和哥倫比亞相繼選出右派領袖，但川普以關稅等大動作介入巴西內政，支持前總統波索納洛陣營，讓巴西總統魯拉得以操作維護主權，擋下這股右轉浪潮連任。

川普回白宮前，中南美洲多國就出現右翼勢力崛起現象。阿根廷總統米雷伊以激進的經濟改革、削減政府支出贏得支持，薩爾瓦多總統布格磊則強硬打擊犯罪獲得民意支持。厄瓜多、智利等國的政治發展，也反映選民對治安惡化、經濟停滯及傳統政黨失能的不滿，右翼政治論述，逐漸成為部分選民的新選擇。

川普回鍋進一步為這股趨勢注入動能。川普透過政治聲援、經貿政策與外交互動，僅過去一年就協助玻利維亞、智利、宏都拉斯和哥倫比亞右派上台。

川普施壓動作最大的就是巴西。他的盟友巴西前總統老波索納洛因陰謀政變等罪名被起訴後，川普去年對巴西祭出50%高關稅，還制裁主審法官，川普政府還以金融制裁、簽證限制施壓，試圖影響老波索納洛的司法案件。

10月初老波索納洛兒子佛拉維歐．波索納洛在總統大選首輪投票領先，川普還稱這是「偉大的勝利」。

然而，魯拉借力使力，拿對抗川普凝聚選民支持，魯拉在選戰時說，「人民必須做出選擇，選一個親吻巴西國旗的人，或是選一個親吻美國國旗的人」。

精華 FAQ

  • 文章指出，中南美洲近年因治安惡化、經濟停滯與傳統政黨失能，選民逐漸轉向右翼政治。阿根廷、薩爾瓦多等國的右派領袖崛起，也讓整體區域呈現明顯右轉趨勢。

  • 川普對巴西祭出50%高關稅，並制裁主審法官，另以金融制裁與簽證限制施壓，企圖影響波索納洛的司法案件，進一步支持其陣營在政治上重新取得優勢。

  • 魯拉把川普的介入包裝成主權受威脅的議題，透過強調捍衛巴西國旗與國家自主，成功動員選民反對外來干預，進而凝聚支持並守住政治優勢。

川普 巴西 波索納洛

上一則

川普下令就能開打 美傳96小時內可攻伊朗 可能期中選舉後

下一則

魯拉翻盤關鍵 拍影片擴大社群聲量 動員首輪未投選民

延伸閱讀

巴西決選前夕左翼紅潮對決右派浪潮 小波索納洛民調微幅領先魯拉

巴西決選前夕左翼紅潮對決右派浪潮 小波索納洛民調微幅領先魯拉
巴西總統魯拉逆轉勝 波索納洛拒絕承認敗選 放話尋求選舉無效

巴西總統魯拉逆轉勝 波索納洛拒絕承認敗選 放話尋求選舉無效
巴西總統魯拉逆轉勝連任 川普才質疑大選舞弊 盟友波索納洛就改口認敗

巴西總統魯拉逆轉勝連任 川普才質疑大選舞弊 盟友波索納洛就改口認敗
巴西總統大選／魯拉「連任成功」交通問題讓全國延長投票2小時

巴西總統大選／魯拉「連任成功」交通問題讓全國延長投票2小時

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談

2026-10-21 13:37
烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達比利時布魯塞爾，出席歐盟峰會期間的記者會。(美聯社)

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

2026-10-22 00:56
英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

2026-10-24 01:50
北韓政府提供的照片顯示，北韓領導人金正恩（前右）與女兒金主愛19日參觀在平壤舉行的服裝及鞋類展覽。(美聯社)

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

2026-10-20 00:58
俄烏戰爭前線的烏克蘭軍人。（歐新社）

烏克蘭：成功以無人機撤離傷兵 創全球首例

2026-10-20 16:34
烏克蘭民眾發起集會抗議，要求建立人道主義走廊，以疏散俄羅斯攻擊期間受困於赫松州奧列什基鎮的烏克蘭平民。（路透）

梅蘭妮亞直接參與 俄軍宣布：赫松方向27日起停火

2026-10-23 18:37

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航