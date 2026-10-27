魯拉操作對抗川普擋下右傾浪潮 號召反對親吻美國旗的人

川普總統在南美洲保守派的重要盟友波索納洛在巴西總統大選失利。圖為波索納洛2019年訪問白宮。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 中南美洲近年右轉浪潮加速，川普以關稅、制裁與外交介入推動右派崛起，但在巴西卻反而讓魯拉借主權論述凝聚支持，成功擋下右傾攻勢。

中南美洲國家因治安、經濟問題，近年許多國家右轉，川普 總統川普去年上任以來積極拓展南美影響力，帶動原本左派執政的玻利維亞、智利、宏都拉斯和哥倫比亞相繼選出右派領袖，但川普以關稅等大動作介入巴西 內政，支持前總統波索納洛 陣營，讓巴西總統魯拉得以操作維護主權，擋下這股右轉浪潮連任。

川普回白宮前，中南美洲多國就出現右翼勢力崛起現象。阿根廷總統米雷伊以激進的經濟改革、削減政府支出贏得支持，薩爾瓦多總統布格磊則強硬打擊犯罪獲得民意支持。厄瓜多、智利等國的政治發展，也反映選民對治安惡化、經濟停滯及傳統政黨失能的不滿，右翼政治論述，逐漸成為部分選民的新選擇。

川普回鍋進一步為這股趨勢注入動能。川普透過政治聲援、經貿政策與外交互動，僅過去一年就協助玻利維亞、智利、宏都拉斯和哥倫比亞右派上台。

川普施壓動作最大的就是巴西。他的盟友巴西前總統老波索納洛因陰謀政變等罪名被起訴後，川普去年對巴西祭出50%高關稅，還制裁主審法官，川普政府還以金融制裁、簽證限制施壓，試圖影響老波索納洛的司法案件。

10月初老波索納洛兒子佛拉維歐．波索納洛在總統大選首輪投票領先，川普還稱這是「偉大的勝利」。

然而，魯拉借力使力，拿對抗川普凝聚選民支持，魯拉在選戰時說，「人民必須做出選擇，選一個親吻巴西國旗的人，或是選一個親吻美國國旗的人」。