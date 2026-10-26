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巴西總統魯拉逆轉勝連任 川普才質疑大選舞弊 盟友波索納洛就改口認敗

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統26日出席在密西根的期中選舉造勢。（路透）
川普總統26日出席在密西根的期中選舉造勢。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

巴西總統決選爆出逆轉，魯拉擊敗川普盟友波索納洛；川普隨即質疑舞弊，波索納洛則在數分鐘後改口認敗並改走法律與政治抗爭。

華盛頓郵報報導，巴西25日進行總統大選決選，左派現任總統魯拉出乎意料擊敗美國總統川普的盟友佛拉維歐．波索納洛，成為巴西1989年恢復總統直選以來第一個首輪落敗、決選翻盤的總統候選人。對此，川普26日稱「看起來又是一場遭到操弄的選舉」，但也暗示不會出手相助；幾分鐘後，原先揚言尋求選舉無效的波索納洛實際承認敗選。

川普表示：「坦白說，這看起來又是一場遭到操弄的選舉。我沒有選邊站，但這讓全世界看了都覺得非常難看。」他說：「選舉結果必須毫無爭議，在我看來，這場選舉的情況非常糟糕。我看了感覺充滿舞弊，實在太糟了。」

川普雖然沒有在選前正式表態支持波索納洛，但他長期與其父親老波索納洛關係密切。老波索納洛目前正遭居家監禁。他因2023年企圖推翻總統選舉結果、在敗給魯拉後試圖繼續掌權而遭定罪。

川普發表這番言論後幾分鐘，波索納洛便收回要求宣布選舉無效的主張。波索納洛選後曾以選舉程序混亂等理由，拒絕承認敗選，並批評法院臨時延長投票是卑劣伎倆，表明將尋求宣告選舉無效。

波索納洛表示，將改為提出訴訟，指控魯拉濫用現任總統的職權影響選舉。這是敗選候選人常見的法律手段，但極少能在法院獲得勝訴。

波索納洛說：「不是我輸了，而是體制贏了。」他並表示，將「組織反對派，築起一道抵禦野蠻行徑的堡壘」。

波索納洛也表示，聯邦警察已命令他繳交護照，以防止他離開巴西。他目前因涉嫌貪腐及洗錢而接受調查。他否認有任何不法行為，並表示沒有逃亡打算。

一名波索納洛家族顧問透露：「波索納洛已經放棄了，他非常害怕，擔心父親會死在獄中，也擔心自己這周就會入獄，而且未來可能面臨漫長刑期。」這名顧問指，對入獄的恐懼是促使波索納洛願意承認敗選的原因。

路透報導，另一方面，魯拉打破民調預測和過往選舉慣例，讓原本押注波索納洛勝選的投資人感到失望。巴西貨幣黑奧兌美元匯率暴跌8.1%，創下2002年以來最大單日跌幅；巴西股市也出現2020年以來最嚴重的單日跌勢。

精華 FAQ

  • 左派現任總統魯拉擊敗波索納洛，成為巴西1989年恢復總統直選以來，首位首輪落敗後又在決選翻盤當選的候選人，具有高度歷史意義。

  • 川普稱這看起來像又一場遭操弄的選舉，認為結果應毫無爭議、過程很糟糕，但他也沒有正式選邊站，並暗示不會出手相助。

  • 他原本想挑戰選舉無效，但在川普發言後數分鐘改口承認敗選，接著改以訴訟指控魯拉濫權，並表示要組織反對派持續抗爭。

波索納洛 巴西 川普

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