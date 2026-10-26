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巴西總統魯拉逆轉勝 波索納洛拒絕承認敗選 放話尋求選舉無效

編譯盧思綸／即時報導
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巴西25日舉行總統決選，現任左派總統魯拉（中）擊敗對手。（歐新社）
巴西25日舉行總統決選，現任左派總統魯拉（中）擊敗對手。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

魯拉在巴西總統決選中逆轉擊敗波索納洛陣營候選人，但波索納洛拒不認輸並揚言挑戰選舉效力，凸顯巴西政治對立持續升高。

紐約時報報導，巴西25日舉行總統決選，現任左派總統魯拉擊敗對手參議員佛拉維歐．波索納洛，創下巴西民主化以來首位在首輪投票落敗後，於第二輪決選逆轉勝出的候選人。不過，波索納洛拒絕承認敗選，指控最高法院臨時裁定延長投票2小時有失公允，揚言尋求宣告選舉無效，重演其父、前總統老波索納洛2022年敗給魯拉後拒絕接受選舉結果的情況。

根據巴西高等選舉法院公布的完整開票結果，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）獲得超過6425萬票，得票率約51.79％，以3.58個百分點、約443萬票的差距，勝過波索納洛（Flavio Bolsonaro）的48.21%得票率。

波索納洛在選後記者會上拒絕承認敗選，揚言尋求宣告選舉無效。他痛批法院延長投票是「卑劣伎倆」，並指控作出裁定的最高法院法官札寧（Cristiano Zanin）曾擔任魯拉的律師，卻在投票期間「中途改變遊戲規則」，稱「今天發生的事情不正常，甚至令人無法接受」。

路透引述風險諮詢公司RANE拉丁美洲分析師布拉加（Mario Braga）指出，波索納洛想推翻選舉結果的機會極低，除了他落敗的票數差距超過老波索納洛（Jair Bolsonaro）當年的2倍，波索納洛陣營開票前也曾以南部豪雨影響投票為由，要求延長投票時間。

魯拉3周前在首輪投票中還落後220萬票，如今卻逆轉領先超過440萬票，關鍵在於成功動員選民投票。

紐時分析，第二輪決選約有1400萬張額外選票可供爭取，包括首輪落敗候選人的支持者、新增投票選民，以及先前投下空白票或無效票的選民。魯拉成功爭取其中約四分之三，得票數較首輪增加1040萬票，波索納洛則僅增加370萬票，一舉扭轉乾坤。

事實上，魯拉的連任之路並不順遂。路透指出，近年貪腐醜聞及物價上漲，讓民眾對魯拉及其所屬勞工黨的不滿升高。曾是金屬工人及工會領袖的魯拉，也被認為逐漸與高度依賴手機應用程式、非正式就業人口日益增加的現代經濟脫節。

魯拉曾於2018年至2019年間因貪腐罪名入獄，相關定罪後來遭到撤銷，讓他得以在2022年總統大選擊敗老波索納洛，如今又成功擊敗對方兒子。

拉丁美洲多國領袖已向魯拉表達祝賀，包括智利、巴拉圭及秘魯的右翼總統，但美國政府至今仍保持沉默。儘管巴西部分人士先前擔憂華府可能介入選舉，美國總統川普並未公開表態支持任何候選人。不過，川普長子小川普等美國右翼人士，已開始質疑巴西選舉結果。

精華 FAQ

  • 魯拉在首輪落後後，於第二輪成功動員更多選民支持，從額外選票中取得約四分之三，最終以51.79%得票率、約443萬票差距擊敗對手。

  • 波索納洛指控最高法院臨時延長投票2小時有失公允，稱法院中途改變規則，並揚言尋求宣告選舉無效，重演其陣營拒絕接受敗選結果的情況。

  • 選舉結果顯示巴西社會對立仍深，魯拉雖勝但合法性爭議未消；多國領袖已表態祝賀，然而美國政府沉默，部分美國右翼人士也開始質疑結果。

波索納洛 巴西 投票

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