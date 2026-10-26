我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬

秋色秋景／紐約、芝加哥秋色 躍登全球最美前10

巴西總統大選第2輪投票 魯拉勝出

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴西25日舉行總統大選第二輪投票，現任總統魯拉以51.77%的得票率，打敗波索納...
巴西25日舉行總統大選第二輪投票，現任總統魯拉以51.77%的得票率，打敗波索納洛(見圖)，拿下史無前例、非連續的第四個總統任期。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

巴西總統大選第二輪投票結果出爐，左派現任總統魯拉以51.77%擊敗保守派對手波索納洛，成功拿下非連續第四個任期。

巴西25日舉行總統大選第二輪投票，左派現任總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)與保守派參議員佛拉維歐·波索納洛(Flávio Bolsonaro)正面對決；最終計票結果顯示，27日將滿81歲的魯拉以51.77%的得票率，打敗波索納洛(48.23%)，拿下史無前例、非連續的第四個總統任期。

美聯社報導，25日巴西投票當天，聖保羅(São Paulo)等多個城市的公車停駛；魯拉主張，許多選民的投票權遭剝奪，訴請最高法院延長投票時間。

最高法院在原定投票時間結束的前三分鐘，裁定全國投票延長兩小時至巴西利亞晚間7時，不僅為膠著的選戰增添混亂，也讓選前民調難分軒輊的局勢更加緊張；民調機構Datafolha與Quaest公布的選前數據顯示，波索納洛以51%略高於魯拉的49%，但差距落在誤差範圍內。

路透分析，45歲的佛拉維歐是前總統波索納洛(Jair Bolsonaro)的兒子，老波索納洛2022年敗選後企圖發動政變，被判刑27年，目前仍在服刑中；小波索納洛則試圖打造比父親更溫和的形象。

魯拉的競選承諾聚焦生活成本、治安與主權，包括讓最低工資漲幅高於通膨、取消基本食品稅負，並擴大對聯邦警察的投資、成立公共安全部。

波索納洛則主打強硬打擊犯罪、削減公共支出與重建對美關係，承諾興建五座超級監獄，並把紅色司令部(Comando Vermelho)與首都第一司令部(Primeiro Comando da Capital)列為毒品恐怖組織。另外，鑑於巴西公債已達國內生產毛額(GDP)的82.9%，他提出相當於GDP約1.5%的財政調整。

巴西4日舉行大選首輪投票，魯拉當時僅獲45%得票率，意外落後波索納洛的47%；法新社爬梳巴西民主史，發現以前從來沒有候選人在首輪落敗後，還能逆轉勝。

波索納洛是美國總統川普的盟友，美方原本希望在波索納洛掌握政權後，重新確立美國在美洲主導地位的步伐。

投票前夕，里約熱內盧科帕卡巴納海灘(Copacabana beach)湧現支持魯拉的紅衣人浪潮，另有數百名機車騎士在現場催引擎援波索納洛。

魯拉告訴支持群眾說：「人民必須做出選擇，選一個親吻巴西國旗的人，或是選一個親吻美國國旗的人。」

在聖保羅(São Paulo)市中心一家夜店裡，魯拉的支持者得知他獲勝的消息後，雀躍歡呼。

29歲的生醫科學家桑托斯(Lucas dos Santos)說：「從首輪開始，我就一直樂觀地認為魯拉會贏，即使佛拉維歐當時領先。」

巴西25日舉行總統大選第二輪投票，現任總統魯拉(見圖)以51.77%的得票率，打...
巴西25日舉行總統大選第二輪投票，現任總統魯拉(見圖)以51.77%的得票率，打敗波索納洛，拿下史無前例、非連續的第四個總統任期。(美聯社)

精華 FAQ

  • 最終由左派現任總統魯拉勝出，他以51.77%的得票率擊敗波索納洛的48.23%，完成逆轉並取得非連續的第四個總統任期。

  • 投票日當天，聖保羅等多個城市公車停駛，魯拉也主張部分選民投票權受影響並訴請最高法院。法院最後延長投票2小時，讓局勢更緊繃。

  • 魯拉聚焦生活成本、治安與主權，主張提高最低工資、取消基本食品稅並強化警方投資；波索納洛則強調強硬打擊犯罪、削減支出與推動財政調整。

巴西 投票 總統大選

上一則

涉在沖繩殺人 20歲美軍陸戰隊員遭日本檢方起訴

延伸閱讀

巴西總統大選／魯拉「連任成功」交通問題讓全國延長投票2小時

巴西總統大選／魯拉「連任成功」交通問題讓全國延長投票2小時
巴西決選前夕左翼紅潮對決右派浪潮 小波索納洛民調微幅領先魯拉

巴西決選前夕左翼紅潮對決右派浪潮 小波索納洛民調微幅領先魯拉
巴西總統大選決選 波索納洛之子與魯拉選情膠著

巴西總統大選決選 波索納洛之子與魯拉選情膠著
魯拉展開第4個任期 巴西5大經濟挑戰等著他

魯拉展開第4個任期 巴西5大經濟挑戰等著他

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談

2026-10-21 13:37
烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達比利時布魯塞爾，出席歐盟峰會期間的記者會。(美聯社)

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

2026-10-22 00:56
英國前首相蘇納克。(美聯社)

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

2026-10-18 14:50
英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

2026-10-24 01:50
牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
法國總統馬克宏。(歐新社)

現代瑪麗王后？民怨高 馬克宏卻去席琳狄翁演唱會

2026-10-18 12:41

超人氣

更多 >
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」
新聞眼／華人夫婦的恐怖豪宅 代孕魔手終被逮捕 起訴證據驚人

新聞眼／華人夫婦的恐怖豪宅 代孕魔手終被逮捕 起訴證據驚人
「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母

「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變