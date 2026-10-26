巴西總統大選第2輪投票 魯拉勝出

巴西25日舉行總統大選第二輪投票，現任總統魯拉以51.77%的得票率，打敗波索納洛(見圖)，拿下史無前例、非連續的第四個總統任期。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 巴西總統大選第二輪投票結果出爐，左派現任總統魯拉以51.77%擊敗保守派對手波索納洛，成功拿下非連續第四個任期。

巴西 25日舉行總統大選 第二輪投票 ，左派現任總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)與保守派參議員佛拉維歐·波索納洛(Flávio Bolsonaro)正面對決；最終計票結果顯示，27日將滿81歲的魯拉以51.77%的得票率，打敗波索納洛(48.23%)，拿下史無前例、非連續的第四個總統任期。

美聯社報導，25日巴西投票當天，聖保羅(São Paulo)等多個城市的公車停駛；魯拉主張，許多選民的投票權遭剝奪，訴請最高法院延長投票時間。

最高法院在原定投票時間結束的前三分鐘，裁定全國投票延長兩小時至巴西利亞晚間7時，不僅為膠著的選戰增添混亂，也讓選前民調難分軒輊的局勢更加緊張；民調機構Datafolha與Quaest公布的選前數據顯示，波索納洛以51%略高於魯拉的49%，但差距落在誤差範圍內。

路透分析，45歲的佛拉維歐是前總統波索納洛(Jair Bolsonaro)的兒子，老波索納洛2022年敗選後企圖發動政變，被判刑27年，目前仍在服刑中；小波索納洛則試圖打造比父親更溫和的形象。

魯拉的競選承諾聚焦生活成本、治安與主權，包括讓最低工資漲幅高於通膨、取消基本食品稅負，並擴大對聯邦警察的投資、成立公共安全部。

波索納洛則主打強硬打擊犯罪、削減公共支出與重建對美關係，承諾興建五座超級監獄，並把紅色司令部(Comando Vermelho)與首都第一司令部(Primeiro Comando da Capital)列為毒品恐怖組織。另外，鑑於巴西公債已達國內生產毛額(GDP)的82.9%，他提出相當於GDP約1.5%的財政調整。

巴西4日舉行大選首輪投票，魯拉當時僅獲45%得票率，意外落後波索納洛的47%；法新社爬梳巴西民主史，發現以前從來沒有候選人在首輪落敗後，還能逆轉勝。

波索納洛是美國總統川普的盟友，美方原本希望在波索納洛掌握政權後，重新確立美國在美洲主導地位的步伐。

投票前夕，里約熱內盧科帕卡巴納海灘(Copacabana beach)湧現支持魯拉的紅衣人浪潮，另有數百名機車騎士在現場催引擎援波索納洛。

魯拉告訴支持群眾說：「人民必須做出選擇，選一個親吻巴西國旗的人，或是選一個親吻美國國旗的人。」

在聖保羅(São Paulo)市中心一家夜店裡，魯拉的支持者得知他獲勝的消息後，雀躍歡呼。

29歲的生醫科學家桑托斯(Lucas dos Santos)說：「從首輪開始，我就一直樂觀地認為魯拉會贏，即使佛拉維歐當時領先。」

巴西25日舉行總統大選第二輪投票，現任總統魯拉(見圖)以51.77%的得票率，打敗波索納洛，拿下史無前例、非連續的第四個總統任期。(美聯社)