流亡近1年 委國反對派領袖馬查多返國

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多，在流亡將近一年後已於25日返回祖國。圖為馬查多25日在委國巴基西梅多市的一座教堂前，受到支持民眾的歡迎。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 委內瑞拉反對派領袖馬查多在流亡近1年後返國，美方將其歸功於支持中的民主轉型談判，雙方也盼推動政治犯釋放與未來選舉。

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多 25日表示，她在流亡將近一年後已經返回祖國。美聯社報導，馬查多(Maria Corina Machado)在社群平台X以西班牙文發文表示：「我在這裡，與你們同在。」

美國國務卿魯比歐 25日表示，這一切之所以成為可能，得益於華府所支持、關乎該國民主未來的協商。

自從美軍1月推翻長期執政的馬杜洛 (Nicolas Maduro)以來，委內瑞拉便由代理總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)在華府監督下主政。

國務卿魯比歐在社群媒體上表示：「美國支持的和解談判直接促成馬查多女士安全返回委內瑞拉的條件，這項談判已經讓數百名政治犯獲釋，讓數百位政治反對派人士結束流亡歸國。」

他強調：「我們期望所有政治參與者都能支持這些談判，這代表著委內瑞拉30年來最好的機會，不僅能和平地實現自由和公正選舉，也能建立持久民主。」

委內瑞拉臨時政府與反對派代表上周完成最新一輪民主轉型談判，美國曾就此公開予以讚揚。

據報導，流亡超過10個月的馬查多在外界對於委內瑞拉民主前景和美國在其中所扮演的角色疑慮加深之際返國。川普總統政府認可這位馬杜洛長期盟友羅德里格斯擔任代理總統，但代理的時間已經超出最初授權，但是目前沒有預定舉行任何選舉。

馬查多去年1月在一場抗議活動後遭到短暫拘留，接著在國內藏身11個月，之後秘密離境。雖然未能及時出席諾貝爾和平獎頒獎，她去年12月於典禮後數個小時在挪威奧斯陸公開現身。

馬查多及其盟友持續要求確定總統大選日期，但是美國官員則強調優先實現經濟穩定。

委內瑞拉反對派政黨聯盟本月初曾重申，馬查多為他們的領導人，此舉加大對臨時當局的施壓，要求允許她返回國內。

美國今年1月推翻委內瑞拉長期執政的領導人馬杜洛後，在野陣營與臨時政府舉行政治過渡會談，反對派聯盟是在第3輪會談時宣布上述聲明，此為新「大國民協議」(Grand National Agreement)的一部分。

當時住在巴拿馬且並未主導談判的馬查多表示，她不會介入這場由華府支持的協商過程。

根據在卡拉卡斯會議後公布的協議內容，反對派聯盟「民主統一平台」(Unitary Democratic Platform)的成員「承認並支持馬查多的領導地位」。

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多，在流亡將近一年後已於25日返回祖國。圖為馬查多25日在委國巴基西梅多市的一座教堂前，受到神父的歡迎。(美聯社)

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多，在流亡將近一年後已於25日返回祖國。圖為馬查多25日在委國巴基西梅多市的一座教堂前，感謝支持民眾的歡迎。(路透)

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多，在流亡將近一年後已於25日返回祖國。圖為馬查多25日在委國巴基西梅多市的一座教堂前，受到支持民眾的歡迎。(美聯社)