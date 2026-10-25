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巴西總統魯拉「逆轉勝」市場押錯邊 東京掛牌巴西ETF狂摔13%

編譯劉忠勇／綜合外電
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巴西選舉法院周日宣布，魯拉以51.76%的得票率，擊敗獲得48.24%選票的佛拉...
巴西選舉法院周日宣布，魯拉以51.76%的得票率，擊敗獲得48.24%選票的佛拉維歐．波索納洛（Flávio Bolsonaro），四度當選總統。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

魯拉逆轉勝後，市場對巴西財政整頓期待落空，東京掛牌巴西ETF重挫13%；未來他如何在社福支出與減赤之間取得平衡，將左右投資信心。

巴西總統魯拉意外逆轉勝選，市場對右派上台整頓財政的期待落空，東京掛牌的巴西股票ETF重挫13%。魯拉能否兼顧社福支出、抑制赤字和債務攀升，將是安定投資人信心的關鍵。

彭博報導，日本掛牌追蹤巴西股市的NEXT FUNDS Ibovespa連動ETF周一早盤重挫13%，創2020年3月以來最大跌幅。

巴西選舉法院周日宣布，魯拉以51.76%的得票率，擊敗獲得48.24%選票的佛拉維歐．波索納洛（Flávio Bolsonaro），四度當選總統。波索納洛是前總統波索納洛的長子，曾在10月4日首輪投票領先。

市場押錯方向 財政整頓成焦點

投資人先前押注波索納洛勝選，期待他比魯拉更積極削減支出、改善財政，資金因此湧入巴西市場。儘管波索納洛尚未完整提出削減支出的方案，交易員仍寄望他能改變魯拉偏重刺激消費、帶動成長的政策。

魯拉勝選後，市場期待落空。巴西赤字和債務增加，使利率居高不下，不僅令投資人不安，也加重家庭負擔，個人貸款違約率已升至近20年最高。

魯拉曾承諾調整財政，但尚未說明具體做法，也表明不會為了滿足金融市場的要求，犧牲社會政策。如何兼顧兩者，將是新任期的一大考驗。

經濟仍有支撐 政策須爭取國會合作

巴西經濟並非全無支撐。魯拉第三任期內，經濟成長屢次超出經濟學家預估，失業率7月降至5.4%，接近歷史低點。他也調高基本工資，增幅高於通膨，並透過稅制調整，減輕中低所得者負擔。

不過，通膨和生活成本上升，仍使很多民眾未能感受到生活改善。選前魯拉又加碼家庭補助、推動消費債務再融資等措施，後續如何支應，也將受到市場檢視。

政治風險顧問公司Dharma創辦人兼執行長Creomar de Souza提醒，魯拉雖然連任，但制度運作環境並不穩固，他還得爭取其他政黨合作。接下來能否取得國會支持、改善財政，才是讓投資人放心的關鍵。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因投資人原本押注右派勝選，期待更積極削減支出與改善財政；魯拉逆轉勝後，市場認為財政整頓速度可能放緩，東京掛牌巴西ETF因此重挫13%。

  • 市場原先看好波索納洛陣營勝出，期待其比魯拉更重視財政紀律、壓低支出並改善赤字與債務問題，因此資金提前湧入巴西資產。

  • 魯拉必須在維持社福、補助與成長政策的同時，提出具體財政整頓方案，還要爭取國會與其他政黨合作，才能穩定赤字、債務與投資人信心。

巴西 波索納洛 日本

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