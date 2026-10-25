巴西總統大選／魯拉「連任成功」交通問題讓全國延長投票2小時

10月25日，巴西現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）完成投票。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 巴西總統大選第二輪投票中，魯拉逆轉擊敗佛拉維歐．波索納洛完成連任，但公車調度與豪雨爭議促使全國延長投票，並引發選務混亂與後續法律疑慮。

據巴西 高等選舉法院25日晚公布的計票結果，現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在2026年巴西總統選舉第二輪投票 中獲勝，贏得連任。

衛報報導，巴西25日舉行總統大選 第二輪投開票，巴西選舉法院宣布左派現任總統魯拉擊敗極右派參議員佛拉維歐．波索納洛（Flávio Bolsonaro），成功當選巴西總統，將展開第4個非連續任期。魯拉也成為巴西民主史上首位在總統大選首輪投票落敗後，於第二輪決選逆轉勝出的候選人。

由於現任總統魯拉陣營指控部分城市公車班次不足，對手佛拉維歐．波索納洛陣營則反映南部豪雨影響投票，雙方均要求延長投票時間。最高法院法官在原定投票時間結束後，破天荒下令全國延長投票2小時，延到當地時間晚間7時，導致部分選民仍可投票，其他人卻被拒於門外。

衛報報導，這場大選由魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）對決前總統老波索納洛之子、參議員佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）。

這場爭議起因於投票當天的交通問題。魯拉陣營指出，傾向支持魯拉的聖保羅及薩爾瓦多（Salvador）等城市，負責接送選民前往投票所的公車出現營運異常。其中，巴伊亞州首府薩爾瓦多至少75輛公車25日遭阻止駛離市政車場，當地選舉法院法官甚至下令逮捕市交通局長蘇薩（Pablo Souza）。

巴西25日舉行總統大選第二輪投開票，里約熱內盧一名選民身披巴西國旗。(路透)

另一方面，佛拉維歐．波索納洛陣營也提出延長投票的要求，理由是其支持度較高的巴西南部遭遇豪雨，部分地區淹水，恐妨礙選民前往投票所。兩大陣營因此分別以公車運輸問題及惡劣天候為由，要求延長投票時間。

就在投票所即將關閉之際，巴西最高法院法官札寧（Cristiano Zanin）於原定下午5時投票截止前3分鐘作出裁定，下令全國投票所延長開放2小時至晚間7時。然而，命令直到原定投票時間結束數分鐘後才傳達各地，許多投票所當時已經關閉。

由於部分投票機已關閉且無法重新啟動，各地選務人員陷入混亂。首都巴西利亞一處投票所的工作人員甚至已將計票資訊交給選舉機關後離開，里約熱內盧也有投票所因機器關閉而無法恢復投票。札寧隨後澄清，延長投票的命令僅適用於尚未關閉的投票所，導致部分選民下午5時就無法投票，其他人卻能投票至晚間7時，選舉結果也暫停公布，直到延長投票結束後才恢復計票。

這項史無前例的決定，也可能引發選後法律爭議。魯拉所屬勞工黨主席席爾瓦（Edhinho Silva）表示，正研究針對「干預選舉程序」採取法律行動。波索納洛陣營尚未正式回應，但其盟友費雷拉（Nikolas Ferreira）質疑，曾擔任魯拉律師的札寧下令延長投票，是企圖為挑戰波索納洛可能的勝選結果製造理由。

本月稍早舉行的第一輪投票中，波索納洛以47.03%的得票率領先魯拉的45.16%，兩人均未過半，因此進入第二輪決選。

波索納洛是美國總統川普的盟友，主張與華府達成更有利的貿易及稀有礦產合作協議；魯拉則曾批評川普政府對巴西商品課徵高額關稅，並警告美國干預巴西選舉的風險。川普25日表示，他正密切關注巴西大選，但拒絕表態支持任何一名候選人。