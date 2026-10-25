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金正恩快閃訪中 王滬寧陪同赴丹東

編譯周辰陽、記者廖士鋒／綜合報導
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朝鮮勞動黨總書記、北韓國務委員長金正恩(前右)24日在遼寧丹東參觀一家汽車工廠。...
朝鮮勞動黨總書記、北韓國務委員長金正恩(前右)24日在遼寧丹東參觀一家汽車工廠。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

金正恩相隔13個月訪中並快閃往返丹東，王滬寧陪同出席相關活動，外媒則解讀此行兼具對美釋出信號、闢謠及鞏固中朝戰略關係。

北韓領袖金正恩24日相隔13個月訪問中國，據日本及南韓媒體報導，中國國務院總理李強赴丹東，但中國官媒新華社報導未提，只提到中共第四號人物、中央政治局常委、全國政協主席王滬寧陪同金正恩訪問丹東。韓聯社報導形容金正恩這次是「快閃訪中」，24日當天來回。

新華社報導，王滬寧在丹東的抗美援朝紀念館廣場，迎接和陪同金正恩向抗美援朝紀念塔敬獻花籃。金正恩請王滬寧轉達對中國國家主席習近平的親切問候及良好祝願。王滬寧還陪同金正恩參觀丹東的汽車工廠。金正恩離開丹東時，王滬寧在上周正式啟用的新鴨綠江大橋送行。

金正恩經該橋抵遼寧省丹東市，該橋連接丹東和北韓平安北道新義州市，雙向四線道、全長3026公尺。該橋2014年就完工，但因北韓側的連接道路及口岸設施不完善而無法通車，直到15日才正式通車。

外媒分析，金正恩此次訪中，正值美國總統川普已多次公開表示，今年內想川金四會，但平壤並未對此回應，而深圳亞太經合會(APEC)領袖會議11月18、19日即將舉行。在習近平擔任東道主下，金正恩24日訪中可能旨在對金川四會發出積極信號。

另外，最近海外社媒流傳金正恩死訊，此行也被視為闢謠。有南韓中情局(CIA)之稱的國情院23日向國會情報委員會做閉門報告，研判金正恩「日前嚴重腦溢血陷入昏迷後身亡」是假消息。據該報告，他體重雖逾140公斤，但活動能力未受影響，且他有醫療團隊照顧。

本月該橋通車時，中朝均強調有助雙邊經濟聯繫及共同利益，預料兩國經貿交流將進一步增加，被視為兩國關係回暖的象徵。金正恩經該橋訪中，可能旨在凸顯兩國戰略關係。

北京自26至29日將召開中共20屆五中全會，外媒報導皆未提及金正恩24日有無與習近平會面。去年9月金正恩赴北京出席中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動時，曾和習近平會面。

朝鮮勞動黨總書記、北韓國務委員長金正恩(前)24日離開遼寧丹東時，中共中央政治局...
朝鮮勞動黨總書記、北韓國務委員長金正恩(前)24日離開遼寧丹東時，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧(右前)在新建的中朝鴨綠江大橋為其送行。(新華社)

朝鮮勞動黨總書記、北韓國務委員長金正恩24日在遼寧丹東，向抗美援朝紀念館廣場上的...
朝鮮勞動黨總書記、北韓國務委員長金正恩24日在遼寧丹東，向抗美援朝紀念館廣場上的紀念塔敬獻花籃。(新華社)

朝鮮勞動黨總書記、北韓國務委員長金正恩24日在遼寧丹東，向抗美援朝紀念館廣場上的...
朝鮮勞動黨總書記、北韓國務委員長金正恩24日在遼寧丹東，向抗美援朝紀念館廣場上的紀念塔敬獻花籃。(新華社)

精華 FAQ

  • 他經由上周才正式啟用的新鴨綠江大橋進入遼寧丹東，並在24日當天來回，被韓聯社形容為「快閃訪中」，顯示行程相當短暫。

  • 新華社僅提到中共政治局常委、全國政協主席王滬寧陪同金正恩參訪丹東，包括敬獻花籃、參觀汽車工廠及送行，未提李強赴丹東。

  • 外媒認為，此行可能對川普所稱的川金四會釋出積極訊號，也可回應近期網路上的金正恩死訊傳聞，同時凸顯中朝關係回暖與戰略合作。

金正恩 李強 北韓

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