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英法2500官兵德國軍演 600傘兵空降展現北約防衛力

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這場為期7週的軍演，正值歐洲因俄羅斯持續對烏克蘭發動戰爭，而對俄方威脅感到憂慮之...
這場為期7週的軍演，正值歐洲因俄羅斯持續對烏克蘭發動戰爭，而對俄方威脅感到憂慮之際。圖為法國戰鬥機示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

英法兩國逾2500名官兵在德國進行為期7週軍演，600名傘兵完成空降任務，藉此展示北約快速部署與防衛領土能力。

英國與法國逾2500名官兵近日在德國參與大型聯合軍事演習，內容包括英國過去20年來規模最大的空降行動之一，藉此展示北大西洋公約組織（NATO）如何防衛領土、抵禦攻擊。

法新社報導，這場為期7週的軍演，正值歐洲因俄羅斯持續對烏克蘭發動戰爭，而對俄方威脅感到憂慮之際。演習期間，4架英國皇家空軍（RAF）A400M Atlas運輸機飛越德國上空，600名英法傘兵順利完成跳傘任務。

這場名為「犀牛泰坦」（Rhino Titan）的軍演在德國森尼拉格（Sennelager）軍事訓練中心舉行，主要測試英軍面對配備無人機及電子戰裝備的敵軍時的作戰能力。

英國國防大臣斯特里廷（Wes Streeting）發布聲明表示：「21世紀面臨的威脅需要更新且現代化的作戰方式，而這正是我們靈活軍隊調整的方向。」

斯特里廷說：「與法國及德國盟友共同參與這場大型軍演，證明我們能在任何需要的地方迅速部署大規模空降兵力，以保衛北約領土。」

他補充說：「這種部隊與專業裝備的結合，正是嚇阻對手、確保英國及盟邦安全所需。」

近年來，西方國家指控俄羅斯發動包含間諜活動、破壞海底電纜及其他干擾行徑的「混合戰」（hybrid war）；莫斯科當局則強烈否認相關指控。

精華 FAQ

  • 軍演在德國森尼拉格軍事訓練中心舉行，英國與法國共有逾2500名官兵參與，並進行長達7週的聯合訓練與實戰演練。

  • 演習期間有4架英國皇家空軍A400M Atlas運輸機飛越德國上空，600名英法傘兵成功跳傘，這也是英國近20年來規模最大的空降行動之一。

  • 軍演主要測試英軍面對配備無人機與電子戰裝備敵軍時的作戰能力，同時展示北約能迅速部署大規模空降兵力，以防衛領土並嚇阻對手。

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