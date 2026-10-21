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英前外相示警：台海危機未來2年恐成形 全球欠缺準備

編譯中心／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

英國前外相赫格指出，台海危機風險升高，可能在未來2年內出現；他警告北京可能採取封鎖、隔離等手段，而美國與全球對此都準備不足。

英國前外交大臣赫格(William Hague)表示，台海危機堪稱是國際間最可預見、各界卻最缺乏應對準備的危機。這不意味相關事件可被精準預測，但發生的風險正在升高；危機在未來兩年的任何時間點成形，都不會令人大感意外。

赫格現任牛津大學名譽校長，曾任保守黨黨魁，2010至2014年擔任外交大臣。英國保守黨傳統上是中間偏右政黨。

赫格在英國「泰晤士報」(The Times)的最新一篇專欄文章，以台灣為主題。他提到，有些人堅信台灣海峽不至於發生重大危機，但這樣的盲目樂觀通常是建立在三個假設上：軍事侵略行動對中國而言風險太高；美國絕對可以有效嚇阻；以及北京當局不至於為達成地緣政治目標而犧牲經濟利益、在經濟層面承受巨大風險。

針對這些假設，赫格回應，直接的軍事侵略本來就不是發生機率最高的事件，而美國的嚇阻力恐怕正在減弱。此外，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)、甚至川普總統(Donald Trump)已用行動證明，為達成領導人認為至關重要的地緣政治目標，國家的經濟利益可以被犧牲。外界難以斷定中國國家主席習近平絕不會有類似的想法。

赫格提到中共近期在台灣周邊的威脅態勢升高，並已在台灣東部海域以具體行動伸張所謂的管轄權、對各國船舶「執法」。台灣周邊發生危機未必是因為中國對台灣發動全面侵略，而更可能是透過侵擾與脅迫行為的不斷累積、疊加和常態化。

赫格指出，北京當局近期陸續採取的措施透露，他們可能正為這樣的情境預作準備：在毫無預警的情況下，對台灣實施封鎖或隔離。

同時，赫格提到，川普政府對其他地緣政治事件的處理失當，也讓台海危機發生的風險升高。

在伊朗戰爭，美軍消耗大量先進武器，部分項目的消耗量更已達儲備量的三分之二。在烏克蘭戰爭，川普寧願綏靖俄羅斯，以達成他盡快「結束戰爭」的目標。

此外，若美方接受俄方建議，11月在亞太經濟合作會議(APEC)中國深圳峰會期間，在烏克蘭缺席的情況下，由川普、普亭和習近平三人共商烏克蘭終戰方案，為儘速結束戰爭，川普恐將更有求於習近平。

另一方面，在經濟領域，美國對中國並非沒有依賴，例如稀土、關鍵礦物、製藥業者需要的藥物活性成分(API)等。

除了在地緣政治和經貿領域，美國對中嚇阻力不容外界盲目樂觀，赫格指出，一旦發生聯邦政府「完全失靈」的情況，屆時美國能夠動員多少力量，冒著戰爭爆發、與中國正面衝突的風險赴台海試圖解除封鎖或隔離，不無疑問。

五角大廈評估，北京沒有在2027年侵略台灣的計畫。不過，習近平目前的第三個五年任期訂於2027年結束，下一個五年任期也訂於2027年開始。赫格認為，一旦進入第四個五年任期，習近平恐將試圖在川普2029年1月任期屆滿之前，把握機會推進「統一」大業。

赫格提到，一旦台海爆發危機，對世界經濟的衝擊勢必遠大於全球金融危機或COVID-19疫情。就算是將台灣的半導體生產活動搬到美國，對減緩台海危機可能造成的全球經濟衝擊也效果有限。「晶片戰爭」一書作者、經濟史學者米勒(Chris Miller)認為，美國的高科技產業未來十年仍得依賴台灣。

赫格指出，縱觀經濟史，世界從未如當前這般，對單一關鍵環節有如此脆弱的依賴。這個單一關鍵環節(台灣)正面臨壓力。令人不安的是，各界對可能發生的危機顯然仍缺乏準備。

精華 FAQ

  • 赫格認為，中共在台灣周邊的威脅與施壓持續升高，且可能轉向封鎖或隔離等作法；同時美國嚇阻力、國際準備與政治情勢都不足，讓危機更容易突然爆發。

  • 他指出三個常見假設都不穩固：中國未必覺得侵略風險太高、美國嚇阻力可能正在減弱，而且北京也可能為地緣政治目標承受重大經濟代價。

  • 他認為若台海爆發危機，對世界經濟的衝擊恐怕會超過全球金融危機與COVID-19疫情；即使把部分晶片產能移往美國，全球對台灣供應鏈的依賴仍難以短期解除。

俄羅斯 普亭 習近平

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