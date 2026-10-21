7度鎖定南韓距台灣最近美軍基地 前解放軍官趁軍演監聽遭訴

南韓空軍一架F-16戰鬥機2017年在群山空軍基地參與「超級雷霆17」（MAX THUNDER 17）演習期間起飛。資料照片。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 前解放軍中校在南韓多處美軍基地附近攔截軍事通訊，且多次與韓美及韓美日軍演重疊，檢方已依利敵罪起訴。

南韓 中央日報21日報導，南韓有關單位發現一名前中國人民解放軍 軍官曾攔截南韓境內美軍基地的軍事通訊，尤其是在韓美聯合軍演及韓美日三方軍演期間。

根據國民力量黨國會議員金玟甸（Kim Meen-geon）20日從法務部取得的起訴書，這名前中校曾在解放軍訊號情報單位服役40年，2024年3月至今年8月間，13度攔截韓美軍事基地的通訊，其中7次與聯合軍演時間重疊，包括「乙支自由之盾」（Ulchi Freedom Shield，UFS）演習。

嫌犯曾在多處軍事基地附近的飯店監聽，包括駐有南韓空軍第38戰鬥機大隊及美國空軍第8戰鬥機聯隊的群山空軍基地、美國海軍駐韓國地區司令部所在的釜山海軍基地，以及設有韓美聯合司令部及美國陸軍第8軍團的平澤市韓福瑞營（Camp Humphreys）。

這些監聽行動與多項大型軍演時間重疊，包括韓美「自由之盾」（Freedom Shield）、韓美日首次三方軍演「自由之刃」（Freedom Edge），以及韓美「乙支自由之盾」與「自由旗幟」（Freedom Flag）等演習。其中，「自由之刃」旨在強化三國聯合作戰能力，以應對來自北韓 及中國的威脅。

嫌犯持續監聽至2026年，並在韓美大型軍演期間，於群山、光州等重要空軍基地附近竊聽通訊。13次監聽行動中，有7次鎖定群山空軍基地。該基地是南韓境內距離中國及台灣最近的美軍空軍基地，駐有美國第7航空隊旗下、以「狼群」（Wolf Pack）聞名的精銳第8戰鬥機聯隊。

南韓檢警9月1日起訴嫌犯，認為其監聽活動可能使他推斷出飛行作業、空中偵察計畫等機密軍事資訊。不過，嫌犯僅依「利敵罪」起訴，因為將為外國從事間諜活動納入處罰範圍的南韓刑法修正案，直到9月13日才生效。另一名前解放軍成員也與嫌犯一同遭到起訴，他還取得並洩露「乙支自由之盾」演習的事後檢討（after-action review，AAR）資料。

西京大學（Seokyeong University）軍事學教授允相龍（Yun Sang-yong，音）表示：「中國的間諜活動似乎主要是為了對抗美國，但我們不知道遭竊取的情報最終流向何處。這也引發外界擔憂，南韓可能因此面臨來自北韓的更大安全威脅。」

允相龍還表示：「事後檢討資料包含全面戰爭情境下的作戰計畫，以及軍事單位內部的弱點。遭洩露的資料還包括阿帕契直升機起降的影片，可能暴露其武器與射程的細節。」

峨山政策研究院研究員楊旭（Yang Uk）指出，即使個別情報本身並不敏感，拼湊在一起仍可能揭露重要軍事機密。他認為，根據「馬賽克理論」（mosaic theory），看似無害的資訊經過組合，也可能產生風險，因此必須嚴肅看待這類間諜活動。