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北韓官媒曬照打臉「金正恩死訊」BBC揭謠言屢傳2大原因

編譯周辰陽／即時報導
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北韓官媒朝中社20日公布照片，可見到北韓領導人金正恩（左）與女兒金主愛（左二）1...
北韓官媒朝中社20日公布照片，可見到北韓領導人金正恩（左）與女兒金主愛（左二）19日視察平壤一處服裝與鞋類展覽館。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

謝萬軍未證實金正恩死訊引發熱議，但北韓官媒迅速曬照反駁；BBC分析，北韓封閉、接班不明與金正恩健康風險，讓相關謠言屢傳不止。

旅居美國的中國異議人士謝萬軍在未提出證據的情況下聲稱，北韓領導人金正恩因腦出血陷入昏迷，被送往北京一家醫院後死亡。然而，北韓官媒數小時後公布照片，顯示金正恩與女兒一同參觀服裝與鞋類展覽，看起來相當健康。BBC指出，北韓是全球最封閉的國家之一，事實難以查證，容易引發揣測，金正恩的健康傳聞幾乎已成為常態。

謝萬軍過去曾散播未經證實的消息，包括中國大陸國家主席習近平的死訊。此次他宣稱，金正恩發生嚴重腦出血，由於北韓缺乏相關醫療設施，被送往北京治療，死亡後遺體已秘密運回北韓，當局則持續隱瞞死訊。

雖然無法確定金正恩與女兒金主愛及隨行官員的照片拍攝於何時，但BBC指出，如果金正恩健康突然惡化，北韓境外很可能出現異常跡象，例如中國大陸加強邊境安全，或北韓外交使館周邊活動增加。南韓脫北者也經常透過中國邊境的非正式網絡取得消息，但目前並未出現支持傳聞的異常跡象。南韓情報官員也告訴韓聯社，沒有掌握任何支持這項傳聞的消息。

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類似傳聞過去也曾出現。2020年，一名知名脫北者聲稱，他「有99%的把握」認為金正恩在接受心血管手術後已經死亡，但金正恩不久後公開露面，讓這項說法不攻自破。

這類傳聞為何不斷出現？原因之一是接班問題。金氏家族已統治北韓三代，金日成花了數十年培養兒子金正日接班，1994年去世時接班安排早已確立，金正日因此順利接掌政權。相比之下，金正日2008年中風後，最年幼的兒子金正恩迅速獲得提拔，並在父親2011年去世前被確認為接班人，但仍花了數年鞏固權力、清洗對手並剷除潛在威脅。

金正恩之後的接班安排則更不明朗。南韓情報機構認為，他可能正培養女兒金主愛接班，她也愈來愈頻繁地出席重要活動及軍事展示場合。但金主愛據信只有13歲，尚未被正式指定為繼承人，加上北韓從未由女性領導，年紀尚輕也可能使她在權力鬥爭中處於弱勢。這些不確定因素使金正恩的健康傳聞格外受到關注。

另一個原因是金正恩確實面臨健康風險。金氏家族有心臟疾病和中風的家族病史，而金正恩體重過重，又是重度吸菸者。南韓國情院一再警告，他的生活習慣使罹患心血管疾病的風險升高。

一旦金正恩健康出現重大變故，可能引發北韓核武控制權及政治動盪等棘手問題。權力鬥爭是否會促使強硬派採取侵略行動？動亂是否可能在中國大陸邊境引發難民危機？這些問題不僅令北京和首爾擔憂，也令在南韓駐有約2萬8000名軍人的華府關切。

情報機構密切關注金正恩，以便因應突發消息。但北韓仍是資訊黑洞，容易成為不實報導的目標。只有極少數人能定期接觸金正恩，即使情報機構也難以取得可靠資訊，許多消息只能被判斷為「尚未證實」或「極有可能屬實」。北韓政權本身也被懷疑刻意洩漏誤導性資訊，掩蓋國內真實情況。

因此，很難相信連專門負責掌握北韓情勢的人都未能獲悉如此重大的消息，謝萬軍卻能掌握。他可能只是想引起注意，也可能試圖凸顯北京與平壤的關係，讓北京難堪，儘管雙方關係早已舉世皆知。無論動機為何，謝萬軍絕不是第一個利用北韓領導層不確定性的人。

精華 FAQ

  • 他在沒有提出證據下聲稱，金正恩因腦出血昏迷，送往北京醫院後死亡，遺體再秘密運回北韓，當局仍持續隱瞞死訊。

  • 北韓官媒數小時後公布照片，顯示金正恩與女兒一同參觀服裝與鞋類展覽，外觀相當健康，等於直接否定他已死亡的說法。

  • 主因是北韓資訊極度封閉、接班安排不明，以及金正恩本身有肥胖與吸菸等健康風險，讓外界更容易對其狀況產生揣測。

北韓 金正恩 習近平

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