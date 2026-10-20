我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北韓政府提供的照片顯示，北韓領導人金正恩（前右）與女兒金主愛19日參觀在平壤舉行...
北韓政府提供的照片顯示，北韓領導人金正恩（前右）與女兒金主愛19日參觀在平壤舉行的服裝及鞋類展覽。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

金正恩死訊與中國派兵平壤等傳聞在社群瘋傳後，北韓官媒公布其與妻女出席活動照片，顯示相關說法缺乏證據。

社群媒體18日起瘋傳北韓領導人金正恩死訊，至少2個擁有大量追隨者的中國異議人士帳號在未提供證據的情況下，聲稱金正恩已經死亡，或陷入昏迷後被緊急送往北京一家醫院，相關傳聞隨後成為媒體炒作題材。不過，北韓官媒20日上午報導，金正恩19日與妻子李雪主及女兒金主愛一同出席服裝與鞋類展覽。

華盛頓觀察家報導，中國異議人士謝萬軍在X發文，起初聲稱金正恩已經死亡，中國因擔心出現接班危機，向北韓平壤派遣9000名軍人，隨後又聲稱金正恩的遺體被秘密運回北韓。謝萬軍在最新貼文中表示，金正恩在照片公布前一直未公開露面，因此死訊「很可能是真的」。

金正恩的死訊也引發外界對接班人選的疑問。謝萬軍聲稱：「金正恩尚未公開露面否認這些謠言。這間接證實金正恩死亡的謠言很可能屬實。有傳言稱金正恩死後，北韓政權並未移交給他的女兒金主愛，而是目前掌握在他妹妹金與正手中。金與正接掌權力後，立即啟動對南韓的擴音廣播，並發射201發警告炮。她還警告南韓，北韓正考慮全面升級戰術打擊能力。」

他接著寫道：「這突如其來的對南韓威脅升級，顯然旨在加強她對北韓軍隊的控制，並透過強硬的外部威脅鞏固她的權力。這間接證實金正恩已死的謠言，以及金與正目前掌控政權的傳聞；這些謠言很可能屬實。」不過，上述說法均未獲證實。

NK News報導，截至美國時間19日深夜，金正恩死訊已登上X和Bluesky的熱門話題排行榜，多家媒體迅速刊登報導，將金正恩陷入昏迷的說法當作事實。北韓朝中社20日上午則報導，金正恩19日參觀在平壤舉行的「2026年全國服裝及鞋類展覽」。華盛頓觀察家指出，照片中的金正恩看起來健康，似乎反駁了他陷入昏迷並死於腦出血的未經證實傳聞。

NK News分析認為，最新一波金正恩死訊因社群媒體大量分享而擴散，機器人帳號貼文也可能推波助瀾。這些傳聞沒有任何可靠消息來源佐證，一些網站和報刊卻在未經查證的情況下轉載，進一步助長傳聞擴散。

精華 FAQ

  • 社群媒體18日起流傳金正恩死訊，還有人聲稱他昏迷後被送往北京醫院，甚至出現中國派兵平壤的說法，但都沒有可靠證據支持。

  • 北韓朝中社20日上午報導，金正恩19日與妻子李雪主及女兒金主愛出席平壤服裝與鞋類展覽，並發布照片，外界認為可反駁其死亡傳聞。

  • 報導指出，相關說法多來自異議人士與社群帳號，缺乏證據，且部分媒體未經查證就轉載放大；NK News也認為可能有機器人帳號助推擴散。

金正恩 北韓 平壤

上一則

法國暴動後網路「贓物流竄」當局要亞馬遜、eBay等平台速下架

延伸閱讀

整理包／13歲金主愛接班訊號升高？揭開北韓小公主神祕面紗

整理包／13歲金主愛接班訊號升高？揭開北韓小公主神祕面紗
北韓駐聯國語音信箱被駭 惡搞金正恩錄音曝 3年沒被發現

北韓駐聯國語音信箱被駭 惡搞金正恩錄音曝 3年沒被發現
川普稱亞洲行可能見金正恩 兩國峰會外交再現契機

川普稱亞洲行可能見金正恩 兩國峰會外交再現契機
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

熱門新聞

返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)。(美聯社)

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

2026-10-15 22:10
泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪問。（路透 / Viral Press）

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

2026-10-16 02:10
牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
英國前首相蘇納克。(美聯社)

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

2026-10-18 14:50
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35
圖為大英博物館。（路透）

大英博物館康熙瓷碗離奇掉落 一下毀了2件中國珍品

2026-10-12 12:17

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份