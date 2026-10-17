世界正夢遊般走入第三次大戰？FT：答案關鍵在台灣關係法

俄羅斯聖彼得堡紀念品商店2024年11月21日展示販售印有中國大陸國家主席習近平（左）、美國總統當選人川普（左二）及俄羅斯總統普亭（右二）肖像的俄羅斯傳統木製套娃。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 拉契曼指出，俄烏、美伊與台海等多重危機互相牽動，若強權誤判對手的安全承諾，世界可能滑向更大規模衝突，而台灣關係法的威懾力成為關鍵變數。

金融時報外交事務首席評論員拉契曼（Gideon Rachman）17日以「我們正夢遊般走入第三次大戰？」為題撰文警告，第三次世界大戰已從難以想像的災難，變成各國領袖經常公開討論的危機。隨著美伊戰爭延燒、中國持續對台施加軍事壓力，加上俄羅斯、中國、伊朗 及北韓關係日益緊密，原本各自發生的區域衝突恐相互牽動，導致戰火進一步擴大。

儘管目前尚未達到世界大戰的門檻，但歷史顯示，強權若誤判對手履行安全承諾的決心，可能引爆更大規模衝突。中國國家主席習近平 必須判斷美國反對對台動武的「台灣關係法 」是否仍有實質意義，俄羅斯總統普亭也必須評估北約共同防禦承諾是否可靠，世界和平或將取決於這些問題的答案。

拉契曼回顧，2022年俄羅斯入侵烏克蘭前夕，許多歐洲人仍難以相信，21世紀竟會再次爆發大規模戰爭。如今情勢丕變，美國總統川普曾指控烏克蘭總統澤倫斯基「拿第三次世界大戰當賭注」，認為西方援烏恐將美國拖入與俄羅斯的戰爭；澤倫斯基則認為，未能阻止俄羅斯侵略才是真正危險。雙方對戰爭風險的判斷截然不同，卻都將世界三戰視為必須正視的威脅。

大國衝突的憂慮不僅限於歐洲，亞洲同樣面臨風險。習近平一再警告，美中可能陷入既有強權與新興強權走向戰爭的「修昔底德陷阱」。但拉契曼指出，習近平自身的政策也加劇緊張局勢。中國大舉擴軍，海軍艦艇數量已超越美國，並持續對台施壓，揚言必要時不排除動武。

然而，這是否意味世界正走向第三次大戰？拉契曼指出，世界大戰須具備2項條件，一是全球主要強權直接交戰，二是戰火橫跨多個中國。目前均未跨越門檻，但風險始終存在。

北韓已派兵協助俄羅斯，美伊戰爭也與俄烏戰爭產生交集。西方尤其擔憂俄中伊朝形成的「敵對軸心」，北約秘書長呂特更曾警告，中俄可能同時在歐亞兩地發動協調攻勢。國際危機組織統計，全球目前有65場持續中的衝突，創二戰後新高。

至於衝突為何激增，拉契曼指出，國際權力平衡正在改變是原因之一。1989年七大工業國集團（G7）占全球經濟產出約2/3，2022年已降至43%，西方實力相對衰退，讓不滿現有秩序的強權更敢於冒險。此外，普亭、習近平、川普及以色列總理內唐亞胡等強人領袖崛起，也助長「強權即公理」的世界觀，提高國際衝突風險。

然而，讓強權各自掌控周邊地區，能否維持和平？拉契曼指出，川普、普亭及習近平的部分主張，背後存在一套「勢力範圍」理論，認為各大強權應主導鄰近地區，烏克蘭、台灣等較小國家則須接受支配，只要強權彼此尊重勢力範圍，就能避免衝突。

但拉契曼認為，這套理論存在兩大問題。首先，它忽略小國的權利與自主性，難道加拿大就必須服從川普，民主台灣也注定得屈服於中國的一黨專政？其次，即使只考慮強權利益，劃分勢力範圍也無法保證和平，因為各國戰略利益可能相互重疊。他指出，台灣的半導體產業對美國具有重大戰略價值，只要台灣仍掌握全球90%的最先進半導體產能，華府就不太可能接受台灣被中國併吞。

拉契曼指，既然劃分勢力範圍無法保障和平，軍事嚇阻便格外重要。然而，川普對盟友安全承諾的態度，正讓嚇阻機制的可信度受到質疑。歷史上兩次世界大戰爆發前，德國都曾誤判其他強權履行安全承諾的決心，如今類似的不確定性，恐再次引爆戰爭。