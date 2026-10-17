我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

空中翻轉還能懸浮 特斯拉飛天跑車Roadster 5大問題一次看

油電車進口減半不夠 歐盟將限制中國商品進口

記者黃國樑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
10月16日，歐盟委員會主席馮德萊恩在比利時布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會新聞發布...
10月16日，歐盟委員會主席馮德萊恩在比利時布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會新聞發布會上發表講話。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟將提議更強硬限制中國商品進口，並推出新工具與保障機制，以回應對華貿易逆差與產業壓力。

據路透，歐盟委員會主席馮德萊恩16日表示，歐盟委員會將提議限制從中國進口商品，其力度將超過此前與北京達成的保障措施，即把中國混合動力汽車的進口量減半。馮德萊恩在歐盟高峰會後的記者會上表示，與中國達成的協議並不能解決結構性失衡問題。歐盟對華貨物貿易逆差目前每天超過10億歐元（約11.2億美元）。

她說，「正因如此，我們才需要採取行動」，「各行各業都呼籲採取行動，我們已經聽到了他們的呼聲，我們將予以回應，包括增加一些保障措施。」

報導稱，馮德萊恩說，歐盟領袖對此表示明確支持。法國總統馬克宏也在峰會後告訴記者，歐盟應該專注於化學品、塑膠和鐵合金方面的措施。

馮德萊恩表示，她歡迎上個月發表的法德聯合文件，該文件提議歐盟透過實施一項新的快速行動措施來加強其經濟，以反擊那些損害歐盟的國家。她表示，歐盟委員會將制定一項新工具，以便在符合歐盟利益的情況下迅速限制進入歐盟單一市場。

馮德萊恩所指的法德聯合文件，應是指10月5日法國總統馬克宏和德國總理梅爾茨共同致信馮德萊恩隨信附上的文件。文件主張，歐盟需要更迅速、更有效地運用其貿易保護工具，進行更多調查，並採取更廣泛的措施來涵蓋整個產業。該文件還指出，迫切需要採取措施應對化學品、PET和混合動力車的進口問題。

據路透當時報導，法國和德國也表示，歐盟委員會應盡快提出兩項新舉措，以集中歐盟的精力在經濟多元化和保障經濟安全方面。第一項措施旨在限制公司對某些關鍵物資單一來源的依賴。而第二項措施將限制那些透過政治或經濟手段破壞公平市場條件的國家進入歐盟單一市場，但並未具體說明歐盟的反應觸發條件是什麼，或歐盟應該採取什麼行動。

該文件指出，除非歐盟成員國的絕對多數反對，否則委員會提出的任何針對其他國家的反制措施提案都應予以通過──這比某些貿易措施的門檻要低。

報導稱，馮德萊恩在歐盟峰會後的記者會上還表示，歐盟執行委員會將於12月提出一項新提案，旨在限制歐盟企業對某些關鍵物資單一來源的依賴。委員會還將提議建立「團結機制」，以幫助那些受到歐盟以外國家或部門脅迫或報復的國家或部門。

精華 FAQ

  • 馮德萊恩指出，歐盟對華貨物貿易逆差每天超過10億歐元，現有將中國混合動力車進口減半的協議，仍無法解決結構性失衡，因此需要更廣泛的限制措施。

  • 委員會預計12月提出新提案，限制歐盟企業對關鍵物資的單一來源依賴，並建立「團結機制」，協助遭歐盟外國家或部門脅迫、報復的成員國或產業。

  • 法德聯合文件主張更快、更有效運用貿易保護工具，並特別點名化學品、PET、混合動力車，以及馬克宏後來提到的塑膠和鐵合金等領域。

歐盟

上一則

肋骨下有「硬塊」以為健身受傷 41歲女就醫才知懷胎足月要生了

下一則

英首席捕鼠官手術後復工 社群幽默報平安：至少還有6條命

延伸閱讀

歐盟擬12月實施貿易多元化措施 加速降低對中國依賴

歐盟擬12月實施貿易多元化措施 加速降低對中國依賴
歐盟擬12月推新防禦措施 縮減對中國依賴

歐盟擬12月推新防禦措施 縮減對中國依賴
歐盟擬擴大貿易限制 中國：不能幻想以施壓換好處

歐盟擬擴大貿易限制 中國：不能幻想以施壓換好處
「最後貿易談判」現分歧 英媒：中拒自限油電車銷歐

「最後貿易談判」現分歧 英媒：中拒自限油電車銷歐

熱門新聞

返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)。(美聯社)

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

2026-10-15 22:10
泰國王后蘇堤達（Queen Suthida）首次單獨駕駛「獅鷲」（Gripen）戰機。（美聯社）

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

2026-10-09 11:35
泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪問。（路透 / Viral Press）

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

2026-10-16 02:10
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35
葉門青年運動叛軍10日發射一枚飛彈襲擊沙烏地阿拉伯首都利雅德哈立德國王國際機場，造成至少12人死亡，包括一名美國公民，以及309人受傷。圖為事發後有救護車停在哈立德國王國際機場外。（路透）

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

2026-10-10 20:44
南非人權鬥士、國際刑事法院前法官皮萊9日獲頒諾貝爾和平獎。（美聯社）

川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

2026-10-10 23:15

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我