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沙國機場連環遇襲釀死傷 軍費全球第8為何擋不住 原因與王室有關

編譯盧思綸／即時報導
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青年運動10日才對哈利德國王國際機場發動攻擊，造成13人死亡、309人受傷。圖為...
青年運動10日才對哈利德國王國際機場發動攻擊，造成13人死亡、309人受傷。圖為機場遇襲時監控攝影機拍到的現場景象。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

沙烏地阿拉伯雖擁有龐大軍費與先進防空武器，卻因軍事體系分散、協調不佳，仍屢遭青年運動以飛彈與無人機攻擊。

英國廣播公司（BBC）報導，伊朗扶植的葉門武裝團體「青年運動」11日再射飛彈攻擊沙烏地阿拉伯首都利雅德的哈利德國王國際機場，造成1人死亡、11人受傷。沙國2025年軍費支出高居全球第8，擁有先進戰機及飛彈防禦系統，為何仍抵擋不住青年運動接連攻勢？

分析指出，沙國軍隊長期存在組織分散、情報共享不良及作戰協調不足等問題，削弱整體軍事效能；反觀青年運動憑藉伊朗軍事支援，運用長程飛彈與無人機發動不對稱攻擊，即使軍事資源遠不如沙國，仍能持續對其關鍵設施構成威脅。

沙國軍方表示，一枚不明飛射物11日擊中機場第4旅客航廈，引發火災，死者為一名居住在當地的巴基斯坦籍人士。

青年運動宣稱對這些襲擊負責，表示過去24小時內動用彈道飛彈、巡弋飛彈及無人機攻擊利雅德機場，並襲擊沙國東部的石油設施及達曼機場。青年運動10日才對哈利德國王國際機場發動攻擊，造成13人死亡、309人受傷。

美國總統川普10日回應，美方將迅速決定是否對青年運動發動軍事打擊。青年運動控制葉門多達1/3的領土，約70%至80%的葉門人口居住在其控制區內。

富比世11日報導，沙國2025年國防支出高達830億美元，占GDP的6.5%，軍費規模高居全球第8，擁有F-15戰機、歐洲颱風戰機，以及愛國者和薩德飛彈防禦系統，卻仍難以阻止青年運動接連攻擊。

相較之下，青年運動的軍事支出雖不明，但每年透過稅收、關稅及非法石油銷售取得的收入合計約45億美元，遠不及沙國的軍事資源。另外，沙國現役軍人約25萬人，青年運動則號稱擁有35萬名戰士，且後者長年投入葉門內戰，實戰經驗更為豐富。

分析指出，沙國軍事體系的一大弱點，在於軍隊組織部分是為了保護王室、防範政變而設計，除了正規軍，還設有獨立的國民兵及王室衛隊。這種分散軍權的安排雖有助於降低政變風險，卻也可能造成部隊之間相互競爭、情報及作戰計畫難以共享，削弱整體作戰效能。比如沙國近期就因缺乏有效溝通，未能察覺多達10萬名青年運動戰士集結。

青年運動雖然沒有正規空軍，卻在伊朗長期提供武器零組件、軍事訓練及顧問支援下，逐漸發展成擁有長程彈道飛彈、巡弋飛彈及攻擊無人機的強大武裝組織。

另外，青年運動採取不對稱作戰策略，不必在正面戰場擊敗沙國軍隊，只要持續提高沙國長期作戰成本，就能對利雅德構成巨大壓力。

精華 FAQ

  • 文章指出，問題不在武器數量，而在軍隊組織與指揮效能。沙國正規軍、國民兵與王室衛隊各自為政，情報共享與作戰協調不足，導致再先進的防空系統也難以全面發揮作用。

  • 青年運動在伊朗長期支援下，取得武器零組件、訓練與顧問協助，逐步發展出長程彈道飛彈、巡弋飛彈與攻擊無人機，並以不對稱戰術專打機場、石油設施等重要目標。

  • 11日利雅德哈利德國王國際機場遭飛彈擊中，造成1人死亡、11人受傷；青年運動並宣稱同時攻擊石油設施與達曼機場。美國總統川普則表示，將迅速決定是否採取軍事打擊。

沙烏地阿拉伯 伊朗

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