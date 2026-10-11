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美俄柴油協議難解高油價 專家：像鐵達尼號快沉了 在重排甲板躺椅

編譯中心／綜合報導
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專家指即使川普與普亭達成柴油協議，短期內也難望降價。圖為加州柴油價格9月底已漲到...
專家指即使川普與普亭達成柴油協議，短期內也難望降價。圖為加州柴油價格9月底已漲到每加侖近8.5元。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美俄達成柴油供應協議後，專家認為這只會改變柴油流向，難以實質降低美國與全球高油價，反而主要有利於俄羅斯消化庫存並減輕財務壓力。

美國能源政策專家表示，按照川普與普亭之間的協議，俄羅斯未來數月將增加對美國的柴油供應，但這項新協議恐怕難以有效降低居高不下的柴油價格，遑論紓解其他商品的價格壓力。

美聯社報導，川普總統9日宣布，他已與俄羅斯總統普亭達成協議，俄羅斯將立即向美國供應逾30萬公噸柴油，11月再追加50萬公噸，之後還會額外供應400萬公噸。

這項協議代表美國政策劇烈逆轉。自俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，美國便禁止進口俄羅斯石油。如今美國與伊朗的戰爭已持續八個月，全球油價上漲正對美國經濟及消費者造成壓力。

近幾周柴油價格屢創新高，也推升各類消費品的通膨壓力。

美國汽車協會(AAA)的數據顯示，美國柴油每加侖平均價格在9月22日創下6.53元的歷史新高。9日的平均價格也接近每加侖6.28元，遠高於去年同期的近3.68元。歐洲柴油價格也屢創新高。

能源政策專家9日表示，俄羅斯新增加柴油供應，恐怕難以對美國或全球能源價格產生顯著影響。

專注能源與經濟研究的「能源政策研究基金會」(Energy Policy Research Foundation)資深研究員林奇(Michael Lynch)說：「這就像是鐵達尼號快沉了，卻還在重新排列甲板上的躺椅。」

林奇表示，「如果我們從俄羅斯取得柴油，基本上就代表俄羅斯原有的客戶拿不到這批柴油，他們必須另尋供應來源，因此價格基本上不會改變。」

白宮或許希望這項措施能紓解美國卡車司機、牧場經營者及農民面臨的柴油漲價壓力，但未必能夠如願。

林奇指出，「最樂觀的情況就是，紐約與紐澤西一帶，或許還有費城等地的柴油價格稍微下跌。這只不過是把柴油重新分配，並不會真正改變全球或全美的油價。」

哥倫比亞大學全球能源政策中心資深研究員史特諾夫(Daniel Sternoff)則表示，7月俄羅斯因烏克蘭無人機攻擊其煉油廠而宣布禁止柴油出口，如果俄方如今認為可以恢復出口，將有助穩定全球柴油價格。

然而，美伊戰爭持續影響荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)的航運，導致中東一大部分的煉油產能無法供應全球市場，因此整體油價可能仍將維持高檔。

史特諾夫說，「柴油等成品油的供應量仍不到戰前水準的一半，因此即使俄羅斯真的額外向全球市場供應一些柴油，或許能稍微緩和價格壓力，但不會大幅降低油價」。

戰略暨國際研究中心(CSIS)能源策略師西格爾(Clayton Seigle)認為，儘管川普與普亭達成協議可能無法大幅降低美國柴油價格，但對俄羅斯有利。

西格爾指出，俄羅斯正試圖出售夏季規格柴油，轉而生產未來幾個月所需、適用於嚴寒冬季及北極地區的柴油規格。

「我認為這項協議不足以實質壓低美國或歐洲的油價，但確實能幫助莫斯科減輕財務壓力。」

精華 FAQ

  • 川普宣布與普亭達成協議，俄羅斯將立即向美國供應逾30萬公噸柴油，11月再追加50萬公噸，之後還會再供應400萬公噸，規模相當可觀。

  • 專家指出，俄羅斯把柴油賣給美國，等於原本的海外買家得改向別處採購，全球供需總量沒有增加，因此價格頂多局部波動，不會明顯下跌。

  • 分析認為，俄羅斯可趁機出售夏季規格柴油，轉而生產冬季與北極地區所需的柴油規格，既能處理庫存，也有助減輕財務壓力。

油價 俄羅斯 普亭

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