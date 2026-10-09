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日議員古屋圭司訪台遭中國制裁 稱高市早苗來信：光榮的制裁

記者黃國樑/即時報導
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日自民黨議員古屋圭司因訪台被中制裁，近日稱日首相高市早苗發電郵稱這是光榮的制裁。...
日自民黨議員古屋圭司因訪台被中制裁，近日稱日首相高市早苗發電郵稱這是光榮的制裁。圖為今年3月訪台時，古屋圭司獲賴清德總統接見。（取材自總統府網站）

AI摘要

文章摘要整理：

日本自民黨眾議員古屋圭司透露，遭中國制裁後曾收到高市早苗稱其為「光榮的制裁」的電郵；中方則因其涉台言行採取反制措施，日方恐引發外交爭議。

根據朝日電視台10月9日報導，日本自民黨眾議員古屋圭司說，今年3月受到中國制裁時，他曾收到首相高市早苗發來的電子郵件，稱這是「光榮的制裁」。

他說「這是首相或者說政治家的一種幽默。中國是一個超級大國，能夠被這樣一個超級大國點名，並且讓對方記住自己，本身就是一件值得榮幸的事。」

中國觀察者網引述該報導稱，古屋圭司不以為恥，他認為自己的言論「不會對日中關係產生影響」。但自民黨內部出現了擔憂的聲音，有人認為：「這不是開玩笑就能了事的，可能演變成與中國之間的外交問題。」

今年3月，中國外交部宣布了對古屋圭司採取反制措施的決定。發言人毛寧當時指出，台灣問題是中國核心利益的核心，也是不可逾越的紅線。中國已就古屋圭司竄訪中國台灣地區向日方提出嚴正交涉。在日本領導人發表涉台謬論後，中方多次闡明嚴正立場，但古屋圭司仍不收斂、不收手、不知止，執意同「台獨」分裂勢力持續勾連滋事，嚴重干涉中國內政，嚴重侵害中方主權和核心利益。

毛寧當時強調，針對古屋圭司的惡劣行徑，依據「中華人民共和國反外國制裁法」，中方發布外交部令，公佈反制措施，對其加以懲戒，以儆效尤。中方也將視情對其採取其他一切必要的懲治措施。

精華 FAQ

  • 他表示，被中國這樣的超級大國點名、還讓對方記住自己，本身就是一種榮幸；並認為這是首相或政治家的幽默說法，自己也不覺得會影響日中關係。

  • 根據古屋圭司的說法，高市早苗在今年3月他遭中國制裁後寄出電子郵件，稱這是「光榮的制裁」。古屋將此解讀為政治人物之間帶有幽默意味的表達。

  • 中國外交部表示，古屋圭司竄訪台灣地區並持續涉台表態，嚴重干涉中國內政、侵害主權與核心利益，因此依據《反外國制裁法》對其採取反制與懲戒措施。

日本 高市早苗

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