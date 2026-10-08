葉門武裝組織「青年運動」襲2座國際機場 沙烏地：釀3死36傷
葉門青年運動對沙烏地兩座國際機場發動攻擊，沙烏地稱造成3人死亡、36人受傷，雙方並各自宣稱已展開反制行動。
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葉門青年運動對沙烏地兩座國際機場發動攻擊，沙烏地稱造成3人死亡、36人受傷，雙方並各自宣稱已展開反制行動。
葉門武裝組織「青年運動」（Houthis）聲稱對沙烏地阿拉伯兩座國際機場發動攻擊，沙烏地有關當局表示造成3人喪生，36人受傷，遇襲地點包括首都利雅德的機場。
法新社報導，沙烏地支持葉門政府，近日與青年運動衝突升溫。背後有伊朗撐腰的青年運動宣稱發動一連串攻擊，包括對利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）發射彈道飛彈。
沙烏地民航總局（GACA）在聲明中表示：「6日和7日…艾卜哈國際機場（Abha International Airport）和哈立德國王國際機場遇襲，他們的設施成為攻擊目標。」
沙烏地民航總局說，艾卜哈機場有1名埃及人和1名阿爾及利亞人喪生；哈立德機場則有1名蘇丹人喪生，這些攻擊造成36人受傷。
沙烏地率領的聯軍在社群平台X表示，他們已「摧毀」用於攻擊利雅德的「彈道飛彈發射平台」。
聯軍在X寫道：「恐怖分子青年運動民兵對沙烏地的平民與民生設施發動殘酷攻擊，最近鎖定（兩座機場）攻擊，必將受到懲罰」
聯軍表示，他們已空襲並摧毀82個「合法軍事目標」，包括青年運動位於山區的彈道飛彈設施、指揮與控制中心、通訊系統及青年運動集結地。
青年運動7日表示，他們以彈道飛彈攻擊哈立德國王國際機場。
青年運動發言人薩里（Yahya Saree）在X表示：「我們的武裝部隊成功以彈道飛彈鎖定利雅德哈立德國王國際機場，準確擊中目標並干擾機場運作。」
青年運動宣稱以彈道飛彈攻擊沙烏地的哈立德國王國際機場與艾卜哈國際機場，其中利雅德的機場被指為主要目標，並造成機場運作受影響。 沙烏地民航總局表示，這波攻擊共造成3人喪生、36人受傷；其中艾卜哈機場有2名外籍人士死亡，哈立德國王國際機場則有1名蘇丹人死亡。 沙烏地率領的聯軍表示，已摧毀用於攻擊利雅德的彈道飛彈發射平台，並空襲82個合法軍事目標，包含飛彈設施、指揮中心與通訊系統。
精華 FAQ
青年運動宣稱以彈道飛彈攻擊沙烏地的哈立德國王國際機場與艾卜哈國際機場，其中利雅德的機場被指為主要目標，並造成機場運作受影響。
沙烏地民航總局表示，這波攻擊共造成3人喪生、36人受傷；其中艾卜哈機場有2名外籍人士死亡，哈立德國王國際機場則有1名蘇丹人死亡。
沙烏地率領的聯軍表示，已摧毀用於攻擊利雅德的彈道飛彈發射平台，並空襲82個合法軍事目標，包含飛彈設施、指揮中心與通訊系統。
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