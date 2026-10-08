歐中貿易談判四種走向 最壞恐引爆全面貿易戰

歐盟和中國貿易關係正面臨關鍵轉折，彭博經濟研究提出四種可能走向。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 彭博經濟研究指出，歐中貿易談判可能從有限回穩走向全面貿易戰，關鍵在於承諾履行、報復尺度與稀土管制。

歐盟 和中國貿易關係正面臨關鍵轉折。彭博經濟研究提出四種可能走向，從有限度回穩，到摩擦升高但仍受控，甚至全面貿易戰 。關鍵不只在雙方能否達成協議，也在北京是否落實承諾，以及後續報復的範圍。

歐盟對中國貿易逆差目前每天超過10億歐元。彭博經濟研究估計，歐洲在全球製造業市場的占有率遭中國蠶食，去年造成的損失相當於歐洲GDP的0.7%，高於2024年的0.5%，德國車廠尤其受創。

歐盟貿易執委周四起與中國商務部長王文濤會談，尋求限制中國對歐出口、增加採購歐盟商品，並推動稀土 出口管制議題取得進展。報告認為，中國雖有意增加採購，卻較難接受出口數量限制。

以下是四種可能走向：

一、達成協議並落實，關係有限度回穩。 若中國履行承諾，歐盟也節制新增貿易措施，雙方關係可望局部穩定。

二、達成協議但履行不全，摩擦仍升高。 若中國僅部分落實或延後履行，歐盟可能針對特定產品採取措施，北京則選擇性報復，衝突仍在可控範圍。

三、談判破局，但報復範圍有限。 歐盟若採取針對性措施，中國的反制仍限於特定產業、逐步加碼，摩擦雖升高，仍可控制。

四、談判破局，走向全面貿易戰。 若中國大規模限制稀土等關鍵物資，歐盟進而動用「反脅迫工具」，衝突可能全面擴大。