歐中貿易談判四種走向 最壞恐引爆全面貿易戰
彭博經濟研究指出，歐中貿易談判可能從有限回穩走向全面貿易戰，關鍵在於承諾履行、報復尺度與稀土管制。
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彭博經濟研究指出，歐中貿易談判可能從有限回穩走向全面貿易戰，關鍵在於承諾履行、報復尺度與稀土管制。
歐盟和中國貿易關係正面臨關鍵轉折。彭博經濟研究提出四種可能走向，從有限度回穩，到摩擦升高但仍受控，甚至全面貿易戰。關鍵不只在雙方能否達成協議，也在北京是否落實承諾，以及後續報復的範圍。
歐盟對中國貿易逆差目前每天超過10億歐元。彭博經濟研究估計，歐洲在全球製造業市場的占有率遭中國蠶食，去年造成的損失相當於歐洲GDP的0.7%，高於2024年的0.5%，德國車廠尤其受創。
歐盟貿易執委周四起與中國商務部長王文濤會談，尋求限制中國對歐出口、增加採購歐盟商品，並推動稀土出口管制議題取得進展。報告認為，中國雖有意增加採購，卻較難接受出口數量限制。
以下是四種可能走向：
一、達成協議並落實，關係有限度回穩。 若中國履行承諾，歐盟也節制新增貿易措施，雙方關係可望局部穩定。
二、達成協議但履行不全，摩擦仍升高。 若中國僅部分落實或延後履行，歐盟可能針對特定產品採取措施，北京則選擇性報復，衝突仍在可控範圍。
三、談判破局，但報復範圍有限。 歐盟若採取針對性措施，中國的反制仍限於特定產業、逐步加碼，摩擦雖升高，仍可控制。
四、談判破局，走向全面貿易戰。 若中國大規模限制稀土等關鍵物資，歐盟進而動用「反脅迫工具」，衝突可能全面擴大。
報告列出4種情境：協議落實後關係有限回穩、協議不完全履行但摩擦仍受控、談判破局但報復有限，以及若稀土等關鍵物資遭大幅限制，可能升級為全面貿易戰。 因為歐盟對中貿易逆差每天超過10億歐元，且中國在全球製造業市場的占有率擴張，去年對歐洲造成的損失相當於GDP的0.7%，高於2024年的0.5%。 歐盟希望中國限制出口、增加採購歐盟商品，並推進稀土出口管制議題，但北京較難接受出口數量限制；若雙方談判破局，反制措施可能從特定產業擴大到全面衝突。
精華 FAQ
報告列出4種情境：協議落實後關係有限回穩、協議不完全履行但摩擦仍受控、談判破局但報復有限，以及若稀土等關鍵物資遭大幅限制，可能升級為全面貿易戰。
因為歐盟對中貿易逆差每天超過10億歐元，且中國在全球製造業市場的占有率擴張，去年對歐洲造成的損失相當於GDP的0.7%，高於2024年的0.5%。
歐盟希望中國限制出口、增加採購歐盟商品，並推進稀土出口管制議題，但北京較難接受出口數量限制；若雙方談判破局，反制措施可能從特定產業擴大到全面衝突。
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