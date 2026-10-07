美軍刑案再掀爭議 沖繩知事要求東京檢討「日美地位協定」

沖繩縣宜野灣市普天間基地。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 駐沖繩美軍涉入強盜殺人案引發民怨，沖繩知事要求日本政府檢討日美地位協定並採根本對策，美軍則宣布停活動與宵禁，日美演習也再遭抗議。

駐沖繩一名隸屬美軍普天間基地的20歲陸戰隊員，涉嫌在那霸市飯店殺害一名39歲女性並搶奪財物，遭日本 警方依強盜殺人嫌疑逮捕。沖繩縣知事古謝玄太今天赴東京，要求日本政府採取根本性對策，包括重新檢討「日美地位協定」。

事件引發沖繩社會強烈反彈，駐沖繩美軍罕見宣布全體官兵「停止活動」48小時，之後再實施30天夜間外出限制。

與此同時，日美共同演習「利劍」（Keen Sword）預定19日起在石垣市、與那國町等日本各地展開，也因這起案件再度引發反彈。石垣島民間團體批評，美軍及陸戰隊的存在本身就伴隨風險，質疑持續擴大軍事部署是否真能守護離島和平。

NHK、琉球放送報導，這起案件發生在沖繩縣那霸市。警方日前逮捕隸屬美軍普天間基地的陸戰隊上等兵巴拉德（Devin Ballard），懷疑他殺害一名39歲女性，並搶走對方錢包等財物。

事件發生後，駐沖繩美軍最高負責人、美軍沖繩地區協調官華森中將（Benjamin Watson）6日晚間向沖繩縣內所有美軍官兵發布緊急聲明，宣布自7日中午至9日中午，設置48小時「訓練期間」。

華森下令這48小時內停止活動，所有官兵不得離開基地，同時無論基地內外一律禁止飲酒。期間也要求各級指揮官針對飲酒問題進行宣導，並討論沖繩文化等議題。

48小時停止活動結束後，美軍還將從9日起進入為期30天的「反省期間」，所有官兵必須遵守午夜0時前返回的宵禁規定。

這項措施等於進一步強化現行「Liberty」離營管理制度。

目前的「Liberty制度」適用於日本國內所有美軍官兵，規定凌晨1時至5時期間，不得進入基地外提供酒類的場所，也禁止在公共場所飲酒。然而，過去經常可以看到部分美軍官兵在週末超過規定時間後仍在飲酒，因此這項制度被質疑逐漸流於形式，執行成效也成為一大問題。

華森表示，「在沖繩服役伴隨著責任」，美軍將花時間重新思考紀律、行為標準，以及對同盟所肩負的責任。

事件也迅速延燒至政治層面。沖繩縣知事古謝今天前往東京，上午在防衛省與防衛大臣小泉進次郎會談。

古謝表示，這是一起「極其惡劣、讓縣民感到極大不安的案件，絕對無法容許」，要求中央政府採取真正具有實效性的根本對策，其中包括重新檢討長期以來備受沖繩社會關注的「日美地位協定」。

小泉則表示，對於發生「殘忍、凶惡的案件」以及美軍人員遭到逮捕，感到強烈憤怒，為了防止類似案件再次發生，將與美方討論如何採取真正有效的措施。

古謝也要求中央政府儘速召開「沖繩政策協議會」，就減輕美軍基地負擔及沖繩振興等問題進行討論。小泉回應，政府將確實傾聽沖繩的聲音並採取因應措施。

古謝也與外務大臣茂木敏充會談。他指出，每次美軍相關案件發生後，沖繩方面都要求美軍防止再犯，「但不得不說，整肅紀律、人權教育等措施都沒有發揮作用」，因此要求日美兩國政府提出根本性對策。

古謝並預定今天傍晚前往首相官邸與首相高市早苗會面，提出相同訴求。

針對駐沖繩美軍宣布停止活動48小時以及30天夜間外出限制，官房長官木原稔上午表示，美軍相關人員引發案件讓當地居民感到極大不安，「這種事情不該發生」。

不過對於美方採取的緊急措施，木原認為，這顯示美軍已嚴肅看待事件，並為整肅紀律及防止事件發生迅速採取行動。

他表示，根據美方說明，今後還會進一步檢討相關行為準則，日本政府也將持續與美方協商，研究如何採取真正具有實效性的措施，以防止類似事件再次發生。

在重大刑案引發沖繩社會不安之際，日美共同演習「利劍」預定19日起在石垣市、與那國町等日本各地展開，也讓美軍駐紮及軍事部署問題再次成為焦點。

沖繩八重山日報報導，「守護石垣島和平與自然市民聯絡會」共同代表白玉敬子等人6日在石垣市召開記者會，發表抗議聲明並要求中止演習。

白玉表示，「日本全國各地正發生各種天然災害，在這種情況下還進行戰爭準備，是否恰當？」

她並比較與那國町與石垣市首長的不同立場，「與那國町長說『希望不要舉行』，但石垣市長卻說『沒有問題』，同樣都是地方首長，為什麼態度會有這麼大的差異？」

聯絡會事務局成員藤井幸子則直接提及這起強盜殺人案件，表示「美軍、陸戰隊的存在本身，就伴隨著這樣的危險。」

她也質疑日美軍事演習所強調的「嚇阻力」，表示在高市早苗的「台灣有事」相關發言後，日中關係已經陷入冷淡，「（演習）真的能守護島嶼的和平嗎？」主張不應持續擴軍，而應透過外交建立和平。