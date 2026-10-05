高市早苗施政演說：中國是重要鄰國 將推進戰略互惠關係

日本首相高市早苗。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 高市早苗在施政演說中強調對中維持對話與戰略互惠，同時堅守日本立場；她也提出經濟成長、財政運作與修憲等內政重點。

日本 首相高市早苗 5日在眾院 全體會議發表施政演說，談及持續惡化的對中關係時表示，中國是「重要的鄰國」，即使存在一些課題，雙方也有長期積累。在此基礎上，日本將全面推進「戰略互惠關係」，並為維護國家利益推進對話，構築建設性、穩定的關係。

日本共同社5日報導，高市表示，關於東海和南海的各種問題、日本周邊的軍事活動、施壓措施、日僑的安全以及人權方面的關切等，「該主張本國立場的就明確主張」，並強烈要求中方採取負責任的行動。

她接著說，同時，日方將圍繞共同課題加強溝通，推進旨在維護國家利益的對話，構建建設性且穩定的關係。

外交方面，高市也表明支持國際刑事法院（ICC），並稱想致力於維持和強化「基於法治的國際秩序」。

經濟政策方面，高市提到，高市內閣的最優先課題是「要靠經濟實力守護國民生活，開創『有希望的未來』」。她並指，將於年內制定明確今後5年國內投資路線圖的「增長戰略執行計畫」，以實現「強勁經濟」。

關於將向臨時國會提交相關法案的食品飲料消費稅率下調等財源，鑒於對財政惡化的擔憂，高市明確表示，「為了能獲得市場信任，會採取不依賴特例公債（赤字國債）的方式來確保」，並強調「希望讓家庭經濟稍微寬鬆一些」。

關於「負責任的積極財政」，高市強調，她將調整預算編制方針，有計劃地實施大規模、長期的財政支出，從而「帶動大膽的國內投資」。

在經濟財政運作方面，高市主張，基礎財政收支（PB）要按多個年度而非單一年度進行管理，並控制全年國債發行總額。考慮到長期利率上升及日圓貶值，她表示，「如果市場動向偏離預期，將靈活採取必要的應對措施」，並提出要徹底調整租稅特別措施和補貼。

此外，高市也稱，有意在本屆國會實現眾院議員額定人數的削減。針對修憲，她則說，強烈期待在眾參兩院憲法審查會「開展跨黨派、具有建設性且活躍的討論」。