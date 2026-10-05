英媒：英國擬對中國電動車加徵關稅 最高45%
英媒報導，英國正研擬對中國進口電動車加徵最高45%關稅，以回應補貼傾銷疑慮，但政府也強調相關決策仍將以英國國家利益為優先。
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英媒報導，英國正研擬對中國進口電動車加徵最高45%關稅，以回應補貼傾銷疑慮，但政府也強調相關決策仍將以英國國家利益為優先。
英媒報導，在擔憂北京向市場大量投放獲國家補貼汽車的背景下，英國正考慮對中國進口電動車加徵關稅，英國部長並準備比照歐盟，對中國電動車課徵最高45%的關稅。
路透5日引述英國泰晤士報報導，英國商務大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）正在研擬針對中國進口汽車的潛在關稅方案，原因之一是外界擔憂中國製造商正向英國「傾銷」受補貼車輛。路透表示，目前無法獨立核實這項報導。
英國政府發言人回應路透詢問時表示，目前並未對中國電動車加徵關稅，「我們將繼續與業界保持密切接觸，以確保我們的做法兼顧產業與英國的國家利益。」
泰晤士報指出，英國部長準備比照歐盟，對中國電動車課徵最高45%的關稅，以避免歐盟「歐洲製造」（Made in Europe）提案對英國企業造成不利影響。
歐盟推動「歐洲製造」政策，目的是透過優先採用歐洲製造商品，降低對中國零組件的依賴。由於部分英國車廠不僅向歐洲製造供應鏈提供零組件，也在歐盟市場銷售汽車，相關政策已引發英國汽車業者擔憂。
英國首相柏南（Andy Burnham）上月曾表示，將向歐盟爭取讓英國在相關規則下被視為「可信賴伙伴」，並警告若將英國排除在外，可能損害英國汽車產業。
金融時報9月曾報導，布魯塞爾已敦促柏南在貿易政策上更加貼近歐盟，並提高對中國汽車的關稅，以免英國受到「歐洲製造」相關壁壘影響。
不過，泰晤士報引述英國政府資深消息人士指出，英國部長認為，任何涉及關稅的決定，都應以英國自身國家利益為依據，而非自動跟隨歐盟腳步。
主要原因是英方擔心中國製造商在國家補貼支持下，以較低價格向英國市場大量投放電動車，形成所謂傾銷，進而衝擊本地車業與市場公平競爭。 泰晤士報指出，英國部長正準備比照歐盟模式，對中國電動車課徵最高45%的關稅，以避免歐盟相關政策對英國企業造成不利影響。 英國政府發言人表示，目前並未對中國電動車加徵關稅，並強調政府會持續與業界密切接觸，確保措施兼顧產業發展與英國國家利益。
精華 FAQ
主要原因是英方擔心中國製造商在國家補貼支持下，以較低價格向英國市場大量投放電動車，形成所謂傾銷，進而衝擊本地車業與市場公平競爭。
泰晤士報指出，英國部長正準備比照歐盟模式，對中國電動車課徵最高45%的關稅，以避免歐盟相關政策對英國企業造成不利影響。
英國政府發言人表示，目前並未對中國電動車加徵關稅，並強調政府會持續與業界密切接觸，確保措施兼顧產業發展與英國國家利益。
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