英媒：英國擬對中國電動車加徵關稅 最高45%

英國泰晤士報報導，英國商務大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）正在研擬針對中國進口汽車的潛在關稅方案，英國部長並準備比照歐盟，對中國電動車課徵最高45%的關稅。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 英媒報導，英國正研擬對中國進口電動車加徵最高45%關稅，以回應補貼傾銷疑慮，但政府也強調相關決策仍將以英國國家利益為優先。

英媒報導，在擔憂北京向市場大量投放獲國家補貼汽車的背景下，英國正考慮對中國進口電動車 加徵關稅 ，英國部長並準備比照歐盟 ，對中國電動車課徵最高45%的關稅。

路透5日引述英國泰晤士報報導，英國商務大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）正在研擬針對中國進口汽車的潛在關稅方案，原因之一是外界擔憂中國製造商正向英國「傾銷」受補貼車輛。路透表示，目前無法獨立核實這項報導。

英國政府發言人回應路透詢問時表示，目前並未對中國電動車加徵關稅，「我們將繼續與業界保持密切接觸，以確保我們的做法兼顧產業與英國的國家利益。」

泰晤士報指出，英國部長準備比照歐盟，對中國電動車課徵最高45%的關稅，以避免歐盟「歐洲製造」（Made in Europe）提案對英國企業造成不利影響。

歐盟推動「歐洲製造」政策，目的是透過優先採用歐洲製造商品，降低對中國零組件的依賴。由於部分英國車廠不僅向歐洲製造供應鏈提供零組件，也在歐盟市場銷售汽車，相關政策已引發英國汽車業者擔憂。

英國首相柏南（Andy Burnham）上月曾表示，將向歐盟爭取讓英國在相關規則下被視為「可信賴伙伴」，並警告若將英國排除在外，可能損害英國汽車產業。

金融時報9月曾報導，布魯塞爾已敦促柏南在貿易政策上更加貼近歐盟，並提高對中國汽車的關稅，以免英國受到「歐洲製造」相關壁壘影響。

不過，泰晤士報引述英國政府資深消息人士指出，英國部長認為，任何涉及關稅的決定，都應以英國自身國家利益為依據，而非自動跟隨歐盟腳步。