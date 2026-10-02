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川普喊話投資 阿拉斯加LNG成本遠高於同業 韓：先評估

中央社／休士頓1日即時報導
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圖為馬里蘭州一處LNG出口終端。攝於2014年3月18日。(路透)
圖為馬里蘭州一處LNG出口終端。攝於2014年3月18日。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普力推南韓投資阿拉斯加LNG，但該案因需興建長管線與多項設施，成本遠高於美國同類計畫，南韓將先評估商業可行性。

美國總統川普力推將南韓540億美元投資導向阿拉斯加液化天然氣（LNG），使得這項年產能2000萬公噸出口計畫再度受到關注。這項計畫成本可能超過墨西哥灣沿岸類似LNG設施兩倍之多，南韓將先評估計畫的商業可行性。

路透報導，川普昨天公布這項計畫，作為規模達2000億美元南韓投資方案的一部分，不過南韓隨即表示，目前尚未決定是否投資阿拉斯加LNG計畫，將先評估其商業可行性。

船舶經紀諮詢及商業情報公司Poten & Partners主管費爾（Jason Feer）說：「問題在於亞洲買家是否願意為供應安全支付溢價。到目前為止，我們還沒有看到這方面的證據。」

工業專案開發商Glenfarne Group估計，阿拉斯加LNG的建設成本將達445億至545億美元。換算下來，每年每100萬公噸產能的成本約為22億至27億美元，遠高於美國歷來提議的其他LNG出口計畫。

相比之下，自俄羅斯入侵烏克蘭後，美國新一波獲准興建的LNG計畫，平均每年每100萬公噸產能的建設成本通常約為10億美元或更低。

美國LNG出口商Cheniere Energy的聖體城（Corpus Christi）第三階段擴建計畫，新增年產能1050萬公噸，預估成本約80億美元，相當於每年每100萬公噸產能約7.6億美元。

美國LNG生產商Venture Global的Plaquemines LNG計畫，年產能2000萬公噸，投資金額約210億美元，而德州能源公司NextDecade的Rio Grande LNG及伍德塞德能源（Woodside Energy）的Louisiana LNG，單位產能成本也接近每年每100萬公噸10億美元門檻。

墨西哥灣沿岸LNG出口終端可利用廣泛的天然氣管網，取得來自德州、路易斯安納州及阿帕拉契（Appalachia）地區的頁岩氣。

阿拉斯加LNG則不同，必須興建一條長達約1287公里的天然氣管線，將位於阿拉斯加（Alaska）北部天然氣輸送至尼基斯基（Nikiski），這條管線估計成本達132億至169億美元。

除了管線外，這項計畫還需興建大型天然氣處理廠，才能將天然氣向南輸送並出口。根據Glenfarne最新估算，天然氣處理設施成本約為77億至92億美元，液化終端本身則需236億至284億美元。

雷皮丹能源集團（Rapidan Energy Group）全球天然氣與LNG研究主管牧頓（Alex Munton）表示，這項計畫「可能無法達到投資所需的商業門檻」。

Glenfarne尚未立即回應置評請求。不過，執行長杜華爾（Brendan Duval）指出，川普宣布的方案將有助於「籌集所需資本，加速阿拉斯加LNG計畫做出最終投資決策，並進入建設階段」。

支持者則認為，阿拉斯加的地理位置具有戰略優勢，因為從當地出口的LNG貨物，運往日本、南韓及台灣等亞洲主要市場的時間，將大幅短於從墨西哥灣沿岸出貨，因此可以降低運輸成本。

市場情報與數據分析公司East Daley Analytics的魏克塞爾（Jack Weixel）說：「亞洲需要穩定、安全的天然氣供應，因此他們可能願意支付溢價。」

不過，他也指出，鄰近地區的加拿大LNG計畫可能比阿拉斯加LNG更具優勢。

精華 FAQ

  • 他希望將南韓540億美元投資導向阿拉斯加LNG，作為南韓整體投資方案的一部分，藉此推動年產能2000萬公噸的出口計畫加速落地。

  • 南韓目前沒有決定是否投入這項計畫，官方表示會先評估其商業可行性，再決定是否參與，顯示態度相對保守。

  • 因為它不僅要建1287公里管線，還要興建天然氣處理廠與液化終端，整體建設成本估計445億至545億美元，明顯高於墨西哥灣同類計畫。

川普 南韓 墨西哥灣

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