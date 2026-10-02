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普亭：準備好與川普、習近平舉行三方會晤 但須先敲定議程

記者廖士鋒／即時報導
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俄羅斯總統普亭透露已準備好與川普、習近平舉行三方會晤；圖為普亭1日在莫斯科出席V...
俄羅斯總統普亭透露已準備好與川普、習近平舉行三方會晤；圖為普亭1日在莫斯科出席Valdai國際辯論社第23屆年會。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

普亭稱已準備與川普、習近平舉行三方會晤，但前提是先明確議程；同時他批評西方對烏克蘭政策，並呼籲以妥協重建多極世界秩序。

俄羅斯總統普亭表示，他已經準備好與中國國家主席習近平和美國總統川普舉行三方會晤，但須先敲定議程。

上述消息由路透報導，並指普亭是在瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）上所透露。

另據新華社，談及俄烏衝突時普亭表示，西方多年來在烏克蘭助長攻擊性民族主義和「恐俄」情緒，企圖把烏克蘭變成對抗俄羅斯的工具，這種做法把俄羅斯推向不得不用武力捍衛自身的境地，但「使俄羅斯遭受戰略失敗」無助於實現和平。

普京稱，俄烏衝突各方遲早需要重建某種「穩定的平衡」，這要求相互妥協、相向而行，而西方國家必須清醒評估局勢。他說，西方國家還需要適應多極世界現實，學會在尊重國際社會多數國家核心利益的基礎上開展合作。

普亭還警告說，軍事行動和制裁從來不是單方面的，一方的挑釁會引發另一方的回應，由此形成不斷收緊的「破壞螺旋」。當前主要大國擁有足以「毀滅一切生命的武器」，在這種情況下，公開宣稱要使對手遭遇「戰略失敗」只會提高衝突進入「最殘酷階段」的風險。

普亭說，俄羅斯願和其他國家共同制定面向未來的「現實路線圖」，推動建立更穩定的多極國際秩序。

精華 FAQ

  • 普亭表示他已準備好與中國國家主席習近平及美國總統川普舉行三方會晤，但前提是必須先把會談議程敲定，顯示他支持對話，但重視實質安排與討論方向。

  • 普亭指稱西方多年來在烏克蘭助長攻擊性民族主義與恐俄情緒，並試圖把烏克蘭變成對抗俄羅斯的工具，認為這種做法把俄羅斯推向以武力捍衛自身的境地。

  • 普亭認為各方遲早要重建某種穩定平衡，這需要相互妥協並尊重多極世界現實；他也警告軍事行動與制裁會引發反制，增加衝突升級風險。

普亭 川普 習近平

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