普亭：準備好與川普、習近平舉行三方會晤 但須先敲定議程

俄羅斯總統普亭透露已準備好與川普、習近平舉行三方會晤；圖為普亭1日在莫斯科出席Valdai國際辯論社第23屆年會。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 普亭稱已準備與川普、習近平舉行三方會晤，但前提是先明確議程；同時他批評西方對烏克蘭政策，並呼籲以妥協重建多極世界秩序。

俄羅斯總統普亭 表示，他已經準備好與中國國家主席習近平 和美國總統川普 舉行三方會晤，但須先敲定議程。

上述消息由路透報導，並指普亭是在瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）上所透露。

另據新華社，談及俄烏衝突時普亭表示，西方多年來在烏克蘭助長攻擊性民族主義和「恐俄」情緒，企圖把烏克蘭變成對抗俄羅斯的工具，這種做法把俄羅斯推向不得不用武力捍衛自身的境地，但「使俄羅斯遭受戰略失敗」無助於實現和平。

普京稱，俄烏衝突各方遲早需要重建某種「穩定的平衡」，這要求相互妥協、相向而行，而西方國家必須清醒評估局勢。他說，西方國家還需要適應多極世界現實，學會在尊重國際社會多數國家核心利益的基礎上開展合作。

普亭還警告說，軍事行動和制裁從來不是單方面的，一方的挑釁會引發另一方的回應，由此形成不斷收緊的「破壞螺旋」。當前主要大國擁有足以「毀滅一切生命的武器」，在這種情況下，公開宣稱要使對手遭遇「戰略失敗」只會提高衝突進入「最殘酷階段」的風險。

普亭說，俄羅斯願和其他國家共同制定面向未來的「現實路線圖」，推動建立更穩定的多極國際秩序。