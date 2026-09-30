我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI時代不怕失業 12種入門級工作 年薪最高可達9萬美元

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

英相柏南有意重返歐盟 馬克宏：歡迎回來

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
上月3日，英國首相柏南（左）與法國總統馬克宏（右）在英國倫敦唐寧街10號舉行雙邊...
上月3日，英國首相柏南（左）與法國總統馬克宏（右）在英國倫敦唐寧街10號舉行雙邊會晤。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

英國首相柏南首度公開談及重返歐盟的可能，稱脫歐弊大於利，法國總統馬克宏與西班牙總理桑傑士則表態歡迎，但英國政壇與內閣對此仍存疑慮。

英國首相柏南（Andy Burnham）提出英國重返歐盟的想法，不但打破長期以來的政治禁忌，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）更以英文回應：歡迎回來。

法新社報導，柏南昨天受訪表示，權衡與歐洲不同關係的「利弊」之後，他領導的工黨政府可能會「一路走到底」，提議英國重新加入歐盟。

柏南在工黨年會表示，英國2020年的脫歐「弊大於利」。脫歐帶來「長達10年的低度經濟成長」，英國必須考慮與最大的貿易夥伴建立長期關係。

工黨在前首相施凱爾（Keir Starmer）執政期間，為鞏固支持脫歐的藍領選區，宣示「不會重新加入歐盟單一市場或關稅同盟，也不會恢復人員自由流動」。「重返歐盟」被視為不可觸碰的政治禁忌。

柏南承諾，將在今年稍後與歐盟舉行峰會前，就英國未來與歐盟關係提出「不同方針」。

柏南在接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，可以考慮的方案包括加入歐洲單一市場和關稅同盟，「或者我們也可以一路走到底（重新加入歐盟）」。

柏南說：「顯然，有一些選項需要加以考量，我們必須檢視哪些方案切實可行，並權衡每個選項的利弊。」

法國總統馬克宏在馬德里與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）會談後，於記者會上對此表示歡迎。

馬克宏說，「如果英國人想要回歸，如果首相也朝這個方向努力，我認為這對英國和歐洲人來說都是非常好的消息。」

「回來吧，」馬克宏補充道。

桑傑士同意馬克宏的觀點，表示如果英國提請重新加入歐盟，「西班牙當然會為此鼓掌，並再次張開雙臂歡迎兄弟般的民族」。

英國民眾2016年以52%對48%的投票結果決定脫歐，右翼的保守黨隨後帶領英國退出歐盟。

民調機構Survation在6月進行的調查顯示，如果再次舉行公投，55%的選民會選擇重新加入歐盟。

歐洲議會議員戈齊（Sandro Gozi）表示，柏南願意公開探討各種選擇，這對歐盟來說是一個「歷史機會」。

不過「變動歐洲下的英國」（UK in a Changing Europe）智庫主任梅農（Anand Menon）警告，不要認為柏南的言論代表重返歐盟的開始。

「（柏南）似乎只是說：『我們現在談談這件事』。他的內閣裡，許多人不希望看到他把大量時間和精力浪費在處理歐洲事務」。

柏南曾積極參與留在歐盟的運動，並希望有生之年能讓英國能重返歐盟。

反歐盟的英國改革黨（Reform UK）副黨魁泰斯（Richard Tice）表示，柏南「試圖走後門，偷偷帶我們回到布魯塞爾」；保守黨（Tory）副黨魁伯格哈特（Alex Burghart）則指責柏南「目光短淺」。

原定7月在布魯塞爾舉行的英國－歐盟峰會因施凱爾宣布辭去首相及工黨黨魁職務而延後。歐盟官員表示，歐盟正考慮在11月舉行峰會，但具體日期尚未確定。

精華 FAQ

  • 柏南認為英國脫歐帶來長達10年的低度經濟成長，必須重新評估與最大貿易夥伴歐盟的長期關係，因此才把加入單一市場、關稅同盟，甚至重新入盟列入選項。

  • 馬克宏以英文表示「歡迎回來」，認為若英國想回歸對歐洲是好消息；桑傑士也說西班牙會鼓掌支持，並張開雙臂歡迎英國再次加入歐盟。

  • 支持者認為這是歐盟的歷史機會，但智庫人士提醒不宜過度解讀，因為工黨內閣未必願意投入太多歐洲議題；反歐盟與保守黨則批評他想偷偷把英國帶回布魯塞爾。

歐盟 馬克宏 脫歐

上一則

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

延伸閱讀

金融時報：歐盟促英國調高中國汽車關稅

金融時報：歐盟促英國調高中國汽車關稅
范德賴恩突拋邀請 歐盟擬讓加國成首個「準會員」

范德賴恩突拋邀請 歐盟擬讓加國成首個「準會員」
美軍駐英基地疑成恐攻目標 英相柏南：相信伊朗涉入

美軍駐英基地疑成恐攻目標 英相柏南：相信伊朗涉入
英相柏能聯大演說：設資訊防衛中心對抗假訊息

英相柏能聯大演說：設資訊防衛中心對抗假訊息

熱門新聞

倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
新加坡的人均GDP，亞洲第一，但亮麗成就的背後，卻隱藏許多辛酸。美聯社

新加坡有錢卻不快樂 前外長談國家繁榮的代價

2026-09-23 12:10
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）。（路透）

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

2026-09-30 00:10
伊朗總統裴澤斯基安。(歐新社)

伊朗總統公開訴苦：在中國的資金受阻 無法匯出來

2026-09-26 12:24
越南正面臨未富先老的人口危機，人口紅利恐剩10年。不僅新生兒數量下降，社會高齡化也加速，社會壓力倍增。預計到2034年，老人數量將首次超過兒童數量，人口結構反轉，專家因此呼籲儘速升級人力資本。(中央社)

智庫：越南人口結構逆轉倒數 勞力不升級紅利成壓力

2026-09-24 22:04

超人氣

更多 >
午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側

午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側
習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛
川習會國宴內幕 中企高層為何最後關頭遭白宮拒於門外？

川習會國宴內幕 中企高層為何最後關頭遭白宮拒於門外？