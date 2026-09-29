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日媒民調：57%日本受訪者認為高市早苗應改善對華關係

記者林宸誼／即時報導
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日本朝日新聞最新民調顯示，對於日本首相高市早苗是否需要致力於改善同中國的關係，5...
日本朝日新聞最新民調顯示，對於日本首相高市早苗是否需要致力於改善同中國的關係，57%的受訪者認為「有必要加大力度」。(路透)

中日關係因日本首相涉台發言而陷入冰點，日媒發布民調報導，57%受訪者認為，日本首相高市早苗有必要致力於改善與中國的關係。

日本朝日新聞於9月26日和27日進行的全日本輿論調查（電話調查）中，受訪者被問及日本首相高市早苗是否有必要致力於改善與中國的關係。結果顯示，認為「有必要下功夫」的占57%，明顯高於認為「沒必要」的35%。

調查還顯示，在高市內閣支持群體中，認為「有必要下功夫」改善對華關係的占51%，認為「沒必要」的占44%；在非內閣支持群體中，認為「有必要下功夫」改善對華關係的更是占69%，認為「沒必要」的則僅占25%。

報導稱，由此可見，對高市內閣的支持與否，導致了回答傾向上的差異。

包括環球時報在內的中國官方媒體均引述朝日新聞這項調查結果。環球時報指出，隨著中美關係不斷出現改善信號，日本學者對日本當前外交局面表示擔憂。

據日本J-CAST NEWS網站28日報導，東京大學教授川島真表示，如果將日美中關係視為三角關係，中美對話正日益活躍，日美雖有同盟關系，但日中關係卻「一片空白」。日本前外務審議官田中均表示，如果現狀持續，「將意味著日本外交的失敗」，並認為當前日中關系惡化與高市本人有關。

近期，多名日本議員和企業界領袖接連計劃訪華。香港南華早報15日曾刊指出，日方這一系列行動，被外界解讀為試圖在11月APEC峰會前實現中日關係破冰。但分析人士警告，除非日本最高層發出更明確的信號，否則這些開闢外交窗口的努力可能收效有限。

中國外交部長王毅28日在北京與訪華的日本前外相岩屋毅舉行會談。王毅強調，對日方而言，「緊迫的是儘快糾正本國領導人在台灣問題上的錯誤言行。」日本共同社指出，這是去年11月日中關係惡化以來，中國官方首次公布王毅與日本政治家的會談內容。中方可能意在透過公布王毅會見重視對華關係的岩屋，向高市政府發出訊息。

王毅在會談中還就日中關係指出，「有待再次實現正常化」。

精華 FAQ

  • 調查顯示，57%受訪者認為高市早苗有必要致力於改善與中國的關係，明顯高於認為沒必要的35%，反映多數日本民意仍傾向修補日中關係。

  • 在高市內閣支持群體中，51%認為應改善對華關係，44%認為沒必要；非支持群體則有69%認為有必要，只有25%認為沒必要，差異相當明顯。

  • 多名日本議員與企業界人士計劃訪華，外界解讀為盼在11月APEC前破冰；同時王毅會見岩屋毅時強調，日方應盡快糾正涉台錯誤言行。

日本 民調 高市早苗

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