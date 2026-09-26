送走習近平後致電日本首相 高市早苗曝：川普詳談川習會內容

美國總統川普（右）與日本首相高市早苗（左）22日在紐約聯合國大會期間舉行場邊峰會。（美聯社）

NHK報導，川習會 26日落幕後，美國總統川普 主動致電日本首相高市早苗，說明美中峰會的會談內容。雙方通話約20分鐘，以中國相關議題為主交換意見，包括經濟、經濟安全保障及安全議題，並確認美日兩國將持續合作。

這通電話於日本時間26日晚間9時開始。

高市表示：「習近平 主席結束訪美後不久，我接到川普總統的電話，他詳細說明這次美中峰會的情況。」她並指出，繼22日在紐約舉行日美峰會後，她與川普在一周內兩度舉行領袖會談，顯示日美同盟關係的緊密，今後也將繼續與川普保持密切合作。川普與高市22日才剛在紐約舉行約35分鐘會談。

值得注意的是，白宮25日公布美中峰會事實清單提到，川習在會談中回顧美國與中國在第二次世界大戰期間曾以盟國身分並肩作戰，最終取得勝利。

NHK記者因此詢問高市，川普是否曾在電話中說明此事，以及她是否向川普提出相關意見。

對此，高市並未透露兩人針對這項議題的具體對話，僅表示相關內容涉及外交往來，因此不便說明。

不過，她透露自己向川普表示，「日本與美國如今已成為彼此最值得信賴的盟國」，雙方並確認將共同為地區及世界的和平與穩定作出貢獻。