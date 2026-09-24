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AI兩巨頭安理會示警要求列管 美中皆反對全球限制

編譯張佑生／即時報導
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OpenAI執行長奧特曼23日出席聯合國安理會，說明AI治理的必要性。(歐新社)
OpenAI執行長奧特曼23日出席聯合國安理會，說明AI治理的必要性。(歐新社)

OpenAI執行長奧特曼與Anthropic執行長阿莫戴23日在聯合國安理會示警，人工智慧快速進步帶來的風險已不能只靠科技公司自己處理，呼籲各國政府合作建立安全規則，確保AI未來仍在人類控制之下。這場會議正值川習會前夕，美中雖都支持AI對話，卻同樣反對會限制自身發展的全球管制。

奧特曼表示，最近幾周AI能力快速進步，讓這項技術的好處變得更具體，風險也更加迫近。他說，不論人們認為AI造成災難的機率是10%、1%或0.1%，「這些機率都完全不能接受」。

阿莫戴則直言，AI是當今全球最重要的安全議題，如果處理不當，甚至可能威脅全人類。他呼籲先從範圍較窄的協議著手，包括禁止利用AI製造生物武器、建立AI能力評估與驗證標準，以及對涉及全球安全的重大濫用建立通報制度。

兩人也把矛頭指向自身產業。阿莫戴說：「沒有任何一位領袖、任何一家公司或任何一個國家，能獨自處理這個問題。」奧特曼也表示，如果AI要走民主化道路，最重要的決定不能只由舊金山幾家實驗室做出。

但各國對全球規則仍意見分歧。川普政府表示支持對話與外交，卻拒絕讓討論走向「全球治理」；中國大陸也主張國際社會應引導AI朝正面方向發展，但反對限制各國依自身需求發展科技。英國與法國支持全球監督，俄羅斯則質疑AI是否屬於安理會職權範圍。

奧特曼和阿莫戴在發言中均未提及中國，也未具體討論美中競賽。美中兩國均為安理會常任理事國，擁有否決權。

這場會議凸顯目前AI治理最大的矛盾：科技業領袖愈來愈公開要求政府介入，但真正掌握AI競爭主導權的美中兩國，仍不願接受可能約束自身發展的全球規則。聯合國23日也將這場會議列為「AI與國際安全」議程。

精華 FAQ

  • 他們警告AI能力進步太快，風險已不能只靠科技公司自律處理，必須由各國政府合作制定安全規則，避免AI失去人類控制並造成重大災難。

  • 阿莫戴主張先推較窄的協議，例如禁止用AI製造生物武器、建立能力評估與驗證標準，並對涉及全球安全的重大濫用建立通報制度。

  • 因為科技業領袖愈來愈要求政府介入，但真正掌握AI競爭主導權的美中兩國，仍不願接受可能約束自身發展的全球規則，導致共識難以形成。

AI OpenAI 川習會

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